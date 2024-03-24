Общество

«Росгосстрах» оказывает помощь своим клиентам, пострадавшим в «Крокус Сити Холл»

Среди пострадавших в теракте в столичном торгово-развлекательном комплексе «Крокус Сити Холл» были и клиенты компании «Росгосстрах». Как минимум трое посетителей комплекса, получивших ранения вечером 22 марта, имели полисы добровольного медицинского страхования «Росгосстраха», и могут рассчитывать на получение дополнительной помощи в рамках своей программы, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Сразу после поступления информации о трагических событиях в «Крокус Сити Холл» в страховой компании был создан штаб для оперативного мониторинга ситуации и оказания помощи пострадавшим клиентам компании. После обнародования списков посетителей концерта, получивших ранения, в «Росгосстрахе» провели проверку, чтобы выявить среди них своих клиентов. Сейчас уточняется, какая помощь в рамках программы ДМС может понадобиться пострадавшим.

«Мы держим ситуацию на контроле и постоянно сверяем публикуемые властями списки пострадавших с нашей клиентской базой по договорам добровольного медицинского страхования и страхования от несчастных случаев, — рассказала заместитель директора Департамента андеррайтинга личного страхования ПАО СК «Росгосстрах» Ольга Купцова. — Опыт работы нашей компании позволяет оперативно организовать качественную медицинскую помощь застрахованным по ДМС, либо быстро осуществить выплаты по полисам страхования от несчастных случаев».