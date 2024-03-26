Общество

Смертная казнь: стоит ли снимать мораторий для борьбы с терроризмом?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» о предложении отменить мораторий на смертную казнь за терроризм. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Крупнейший за последние 20 лет современной российской истории теракт произошёл в Подмосковье. 22 марта около восьми часов вечера группа террористов вошла в торгово-выставочный центр «Крокус Сити Холл». Они расстреливали всех, кто был на пути — стариков, женщин, детей… Разбрасывали «коктейли Молотова», разливали канистры с бензином. А после смешались с толпой и покинули знание, оставив после себя десятки погибших. Да, часть людей успела выбежать на улицу, спасаясь от стрельбы. Но часть забаррикадировалась в туалетах и подсобках, не зная, что террористы сбежали, и задохнулась от дыма.

Трагедия в «Крокусе» унесла почти полторы сотни жизней. 24 марта в стране был объявлен общенациональный траур. Стихийные мемориалы в память о погибших появились в разных точках России, все выходные к ним несли цветы и игрушки, зажигали свечи… Мировые лидеры практически единогласно осудили действия террористов. Но вместе со скорбью и горем в нашем обществе актуализировалась дискуссия о мерах противодействия терроризму.

Стали звучать предложения об отмене моратория на смертную казнь за терроризм. В итоге в этом вопросе общество фактически раскололось на два лагеря — «поступить с волками по волчьи» и «не уподобляться тем, кто проявил жестокость». Но может ли даже в теории отмена моратория на смертную казнь стать одной из мер профилактики терроризма? И что вообще должны сделать сейчас власть и общество, чтобы избежать повторения трагедии? Ответы на эти вопросы - в программе «Дневной дозор».

Отмена моратория на смертную казнь не повлияет на проявления терроризма. Подобную точку зрения озвучил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих. Наряду с этим он добавил: повлиять на ситуацию может осознание потенциальными преступниками неотвратимости наказания. И пожизненное наказание — приговор гораздо более серьёзный, чем смертная казнь, поделился мнением депутат. А чтобы избежать повторения аналогичных трагедий в дальнейшем, гражданам следует не терять бдительность.

«Конечно, настороженность должна быть. Все должны быть бдительными. Если в маленьких населенных пунктах появляется кто-то чужой, надо информировать, что и делается сейчас на приграничных территориях. Сюда же брошенные пакеты, неадекватное поведение людей. Мы видим, что в принципе люди отреагировали достаточно четко. Не было большой паники, была взаимопомощь. И надо это еще раз объяснять. Надо объяснять, какие действия по эвакуации делать, и что делать их надо без паники».

Случившееся в Подмосковье уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов назвал «мерзким и гнусным» преступлением против обычных граждан. Террористы массово расстреляли безоружных людей, а потому никакого сочувствия и понимания к ним быть не может. Вопрос, который стоит перед обществом сейчас, — что сделать, чтобы избежать повторения трагедии — омбудсмен назвал сложным. Дело в том, что пока известны лишь исполнители, а информации о заказчиках и организаторах (а они обязательно должны быть, уверен Дмитрий Шахов) пока нет. Впрочем, уже сейчас есть и другая сторона вопроса, которая также требует внимания…

«Нужно детально разобраться и в действиях правоохранительной системы, которая сегодня имеет достаточные полномочия по защите наших сограждан от различных преступных посягательств, в том числе террористической направленности. Напомню, что в последние несколько лет законодательство России расширило полномочия таких структур, обоснованно ограничивая права граждан в целях безопасности всего населения страны. Раз исполнители — это иностранные граждане, приехавшие и жившие в нашей стране по миграционной линии, то встает вопрос, причем резонный вопрос, а все ли у нас в порядке в миграционной политике и законодательстве в этой сфере? Нужно ли менять что-то в системе наказания за террористические акты? Первое, что нужно сделать, это уменьшить дифференциацию ответственности за терроризм. Если погиб хотя бы один человек или пострадали особо опасные объекты, например, ядерной, биологической, химической промышленности, должно быть такое наказание: пожизненное лишение свободы. Сейчас это не так. Что касается введения смертной казни, я еще раз хочу напомнить действующую Конституцию. И если уж мы считаем себя гражданами, проживающими в демократическом правовом государстве, то наша российская Конституция, даже не международная, особо хочу это подчеркнуть, а именно наша Конституция — такого сделать федеральному законодателю не позволяет, так как право на жизнь — это бесценное, фундаментальное право каждого человека».

Говоря о противостоянии терроризму, Лев Шлосберг (лицо, признанное Минюстом РФ иноагентом) * — основатель псковского «Яблока», историк, журналист, внесённый Минюстом в список иноагентов, напомнил, что десятилетия борьбы с этим злом показали: успешной эта работа может быть лишь при теснейшем сотрудничестве всех государств. По его словам, в одиночку сделать это не в состоянии ни одна страна. И у России, по словам Льва Шлосберга, есть опыт такой «коллективной работы» — после атаки на всемирный торговый центр в Нью-Йорке Владимир Путин позвонил президенту США. По итогам этого диалога американской авиации была предоставлена возможность лететь через Россию напрямую в Афганистан, на базы, с которых наносились удары по террористам. Собеседник добавил, после этого страна сделала выводы и столь масштабных трагедий более не повторялось.

«Наличие либо отсутствие смертной казни в законодательстве любой страны никак не влияет на противодействие терроризму и не может влиять. Значительная часть террористов — это смертники. Это не случай "Крокус Сити Холл", но это многие другие случаи, в том числе в России, в том числе в Москве. В частности, в 2010 году, в 2011 году в метро, в Домодедово, в аэропортах — эти люди идут на смерть. Как может человека, готового совершить теракт с помощью самоубийства, остановить смертная казнь? Вообще никак! Эти разговоры возобновлены для того, чтобы испугать людей внутри страны, поскольку смертная казнь возвращается для разных составов преступлений, когда она возвращается, и всегда появляется возможность, искушение (я бы назвал это искушением) применения смертной казни по отношению к политическим противникам. Когда государство подает пример в убийстве, оно возбуждает радикальную часть общества. Такое общество есть в любой стране. И эта радикальная часть общества делает для себя вывод, что если это можно государству, то почему это не могу сделать я?»

С этим мнением не согласился заместитель председателя Псковской городской Думы, гвардии полковник в отставке Владимир Воробьёв. Он убеждён: все террористы заслуживают смертной казни. А чтобы подобных трагедий не повторялось впредь, России, даже в условиях внешнеполитического давления, важно не забывать о том, что происходит внутри страны. А вместе с тем принимать более суровые меры по охране мест скопления людей.

«Я эту трагедию очень близко к сердцу принял. Я всю свою жизнь боролся с терроризмом вместе с нашими Вооруженными силами. Я был два с половиной года в Афганистане. Мы там боролись с террористами, потом в Сирии три года. В нашей памяти еще живы такие случаи, как "Норд-Ост" в Москве, Беслан, когда погибли сотни детей и их родителей, дедушек, бабушек. Этот случай в пятницу — как можно в такой огромный зал запустить более пяти тысяч человек и не организовать соответствующую охрану? При входе поставить вооруженных сотрудников, в холле, в самом зале, на этажах. Если бы это было сделано, таких последствий трагедии, я думаю, не случилось бы».

На вопрос о том, что должны сделать власть и общество, чтобы избежать повторения трагедии, депутат Псковской городской Думы Алеся Михачева ответила: «В первую очередь, сохранять спокойствие и не поддаваться панике». А ещё сохранять бдительность. Говоря об отмене моратория на смертную казнь, депутат отметила, что как человек, работающий с молодёжью в сфере добровольчества, «не может уложить в свой голове, что можно лишить жизни даже тех людей, которые так поступили».

«Такого формата трагедии сплачивают. Видно, насколько люди переживали. Стихийные мемориалы организовывались у нас в области и вообще по стране. Для предотвращения необходимо сейчас, наверное, в данное время, сохранять бдительность. Мой ребенок, когда случилась трагедия, сказал: "Мы отличаемся от животных тем, что у нас есть интеллект". Наверное, прежде всего, надо думать и не поддаваться эмоциям, а дальше руководство страны уже решит. Я уверена на 100%, что примет правильное решение в отношении этих людей».

Слово «теракт» — современное, но жестокие убийства были и в Евангельские времена, напомнил отец Алексей Воронюк, настоятель храма Успения Божией Матери с Пароменья города Пскова. И такие случаи Церковь однозначно называет «бесчеловечным убийством». Снисхождения преступники не заслуживают. Однако с гневом и враждебными настроениями, которые могут бушевать в душе, нужно бороться. По мнению священнослужителя, смертная казнь — возврат к «бесчеловечному средневековью». А пожизненное заключение в суровых условиях — гораздо более правильное и справедливое наказание.

Фото: Алексей Воронюк

«Убийцы видели глаза своих жертв. Они знали, что это беззащитные люди. Среди взрослых были еще и дети, с ними также жестоко расправлялись. Это церковь называет бесчеловечным убийством. Соответственно, никакой религиозной подоплеки это не может нести. Это просто люди, которые были вырваны из какой-то культурной среды, более похожую на пещерную, и жили совершенно другими установками. Люди, которые совершили это преступление, я считаю, не заслуживают никакого снисхождения у суда за такой поступок. Что касается смертной казни, у нас на сегодняшний день практически все рычаги воздействия на таких людей есть. Если человек во время задержания оказывает вооруженное сопротивление, он может быть ликвидирован. Конечно, если относиться более гуманно, проще человеку, скажем, пустить пулю в затылок и тем самым его мучения будет окончены. Но здесь совершенно другая ситуация. Мы не можем лишать жизни человека, потому что в данный момент он уже является нашим пленником».

Из псковских политиков за смертную казнь также публично выступил депутат Псковского областного Собрания, руководитель областного отделения партии «Справедливая Россия - За правду» Олег Брячак. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» он выразил недоумение в связи с тем, что получивших пожизненный срок террористов содержит государство.

«Нелюдей, которые устроили побоище в "Крокусе", наши спецназовцы поймали, красавцы! Но что дальше? А дальше этим подонкам окажут медицинскую помощь, допросят и дадут пожизненное. И государство будет этих животных содержать, кормить, лечить и охранять. Не пора ли задуматься о смертной казни?»

В последнее время эксперты, политики и общественные деятели всё чаще рассуждают на тему так называемого «общественного договора» — некоего соглашения между властью и обществом. Есть мнение о том, что 20 лет тому назад граждане делегировали львиную долю своих прав и свобод действующей власти в обмен на безопасность. После сложного периода 90-х годов такая мера казалась необходимой. Тогда расчёт был сделан на то, что взамен на свободы россияне получат гарантию безопасности и социального благополучия в стране. Прошло время, но к безопасности и социальному благополучию у россиян всё ещё есть вопросы… Может быть, власть должна более внимательно выполнять свою часть общественного договора?

Светлана Пикалёва

*16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов.