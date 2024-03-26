Смертная казнь: стоит ли снимать мораторий для борьбы с терроризмом?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» о предложении отменить мораторий на смертную казнь за терроризм. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Крупнейший за последние 20 лет современной российской истории теракт произошёл в Подмосковье. 22 марта около восьми часов вечера группа террористов вошла в торгово-выставочный центр «Крокус Сити Холл». Они расстреливали всех, кто был на пути — стариков, женщин, детей… Разбрасывали «коктейли Молотова», разливали канистры с бензином. А после смешались с толпой и покинули знание, оставив после себя десятки погибших. Да, часть людей успела выбежать на улицу, спасаясь от стрельбы. Но часть забаррикадировалась в туалетах и подсобках, не зная, что террористы сбежали, и задохнулась от дыма.
Трагедия в «Крокусе» унесла почти полторы сотни жизней. 24 марта в стране был объявлен общенациональный траур. Стихийные мемориалы в память о погибших появились в разных точках России, все выходные к ним несли цветы и игрушки, зажигали свечи… Мировые лидеры практически единогласно осудили действия террористов. Но вместе со скорбью и горем в нашем обществе актуализировалась дискуссия о мерах противодействия терроризму.
Стали звучать предложения об отмене моратория на смертную казнь за терроризм. В итоге в этом вопросе общество фактически раскололось на два лагеря — «поступить с волками по волчьи» и «не уподобляться тем, кто проявил жестокость». Но может ли даже в теории отмена моратория на смертную казнь стать одной из мер профилактики терроризма? И что вообще должны сделать сейчас власть и общество, чтобы избежать повторения трагедии? Ответы на эти вопросы - в программе «Дневной дозор».
Отмена моратория на смертную казнь не повлияет на проявления терроризма. Подобную точку зрения озвучил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих. Наряду с этим он добавил: повлиять на ситуацию может осознание потенциальными преступниками неотвратимости наказания. И пожизненное наказание — приговор гораздо более серьёзный, чем смертная казнь, поделился мнением депутат. А чтобы избежать повторения аналогичных трагедий в дальнейшем, гражданам следует не терять бдительность.
Случившееся в Подмосковье уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов назвал «мерзким и гнусным» преступлением против обычных граждан. Террористы массово расстреляли безоружных людей, а потому никакого сочувствия и понимания к ним быть не может. Вопрос, который стоит перед обществом сейчас, — что сделать, чтобы избежать повторения трагедии — омбудсмен назвал сложным. Дело в том, что пока известны лишь исполнители, а информации о заказчиках и организаторах (а они обязательно должны быть, уверен Дмитрий Шахов) пока нет. Впрочем, уже сейчас есть и другая сторона вопроса, которая также требует внимания…
Говоря о противостоянии терроризму, Лев Шлосберг (лицо, признанное Минюстом РФ иноагентом) * — основатель псковского «Яблока», историк, журналист, внесённый Минюстом в список иноагентов, напомнил, что десятилетия борьбы с этим злом показали: успешной эта работа может быть лишь при теснейшем сотрудничестве всех государств. По его словам, в одиночку сделать это не в состоянии ни одна страна. И у России, по словам Льва Шлосберга, есть опыт такой «коллективной работы» — после атаки на всемирный торговый центр в Нью-Йорке Владимир Путин позвонил президенту США. По итогам этого диалога американской авиации была предоставлена возможность лететь через Россию напрямую в Афганистан, на базы, с которых наносились удары по террористам. Собеседник добавил, после этого страна сделала выводы и столь масштабных трагедий более не повторялось.
С этим мнением не согласился заместитель председателя Псковской городской Думы, гвардии полковник в отставке Владимир Воробьёв. Он убеждён: все террористы заслуживают смертной казни. А чтобы подобных трагедий не повторялось впредь, России, даже в условиях внешнеполитического давления, важно не забывать о том, что происходит внутри страны. А вместе с тем принимать более суровые меры по охране мест скопления людей.
На вопрос о том, что должны сделать власть и общество, чтобы избежать повторения трагедии, депутат Псковской городской Думы Алеся Михачева ответила: «В первую очередь, сохранять спокойствие и не поддаваться панике». А ещё сохранять бдительность. Говоря об отмене моратория на смертную казнь, депутат отметила, что как человек, работающий с молодёжью в сфере добровольчества, «не может уложить в свой голове, что можно лишить жизни даже тех людей, которые так поступили».
Слово «теракт» — современное, но жестокие убийства были и в Евангельские времена, напомнил отец Алексей Воронюк, настоятель храма Успения Божией Матери с Пароменья города Пскова. И такие случаи Церковь однозначно называет «бесчеловечным убийством». Снисхождения преступники не заслуживают. Однако с гневом и враждебными настроениями, которые могут бушевать в душе, нужно бороться. По мнению священнослужителя, смертная казнь — возврат к «бесчеловечному средневековью». А пожизненное заключение в суровых условиях — гораздо более правильное и справедливое наказание.
Фото: Алексей Воронюк
Из псковских политиков за смертную казнь также публично выступил депутат Псковского областного Собрания, руководитель областного отделения партии «Справедливая Россия - За правду» Олег Брячак. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» он выразил недоумение в связи с тем, что получивших пожизненный срок террористов содержит государство.
В последнее время эксперты, политики и общественные деятели всё чаще рассуждают на тему так называемого «общественного договора» — некоего соглашения между властью и обществом. Есть мнение о том, что 20 лет тому назад граждане делегировали львиную долю своих прав и свобод действующей власти в обмен на безопасность. После сложного периода 90-х годов такая мера казалась необходимой. Тогда расчёт был сделан на то, что взамен на свободы россияне получат гарантию безопасности и социального благополучия в стране. Прошло время, но к безопасности и социальному благополучию у россиян всё ещё есть вопросы… Может быть, власть должна более внимательно выполнять свою часть общественного договора?
Светлана Пикалёва
*16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов.