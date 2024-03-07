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Теракт в «Крокусе» совершен руками радикальных исламистов — Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске был совершен руками радикальных исламистов.

«Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется веками», - приводит слова президента России РИА Новости.

На совещании по мерам, принимаемым после теракта в «Крокус Сити Холле», Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате кровавого теракта, пожелал выздоровления раненым.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что следствие установило полную хронологию событий в «Крокус Сити Холле», где 22 марта произошел теракт. По его словам, обвиняемые в теракте дали подробные показания о заказчиках и тех, кто оказывал содействие при подготовке.

«Все обвиняемые на допросе и в суде признали свою вину и дали подробные показания об обстоятельствах совершения преступления, о заказчиках и лицах, оказавших содействие в подготовке теракта», - доложил он Путину.

Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.

По последним данным СК, погибли 139 человек, трое из которых - дети. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.