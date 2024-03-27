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Общество

Концерт группы «Пикник» в Петербурге начался с минуты молчания

27.03.2024 20:02|ПсковКомментариев: 0

Концерт группы «Пикник» в Санкт-Петербурге 27 марта начался с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила присутствующая на концерте председатель регионального штаба областного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Екатерина Родина.

Все собранные средства будут направлены на помощь пострадавшим в террористической атаке.

Екатерина Родина отметила, что на концертной площадке большое количество охраны, всех тщательно досматривают, но быстро и без какого-либо дискомфорта. 

Напомним, группа «Пикник» должна была выступить в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье 22 марта. В тот день на концертный зал напали террористы. По последним данным, погибли 140 человек.

 

Теги: #санкт-петербург
Источник: Псковская Лента Новостей
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