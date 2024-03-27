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Общество

В 22 регионах России зафиксировали активность клещей - Псковская область в их числе

28.03.2024 07:20|ПсковКомментариев: 0

Клещи уже проснулись в Псковской, Свердловской, Волгоградской, Курской, Иркутской областях и еще 16 регионах, следует из открытых данных региональных Роспотребнадзоров.

Больше всего обращений в медучреждения из-за укусов членистоногих в Крыму, Ростовской и Калининградской областях, пишут «Известия». 

Первых клещей в лабораторные отделения стали приносить еще в январе 2024 года, рассказали в медицинской лаборатории «Гемотест». Там отметили, что у 5% принесенных членистоногих были обнаружены инфекции — анаплазмоз, боррелиоз и эрлихиоз. Клещевого энцефалита у них пока не выявлено. 

В Роспотребнадзоре указали, что сезон активности клещей обычно начинается весной, когда температура поднимается до +5°C и выше, и длится до окончания лета или начала осени. В ведомстве также рекомендовали регионам прививать население от клещевого энцефалита и обрабатывать территории высокого риска заражения специальными средствами.

Врач-терапевт клиники «Чудо Доктор» Виктор Лишин напомнил о важности при выезде на природу использовать специальные средства, носить защитную одежду и обувь, головные уборы. 

«Если вас укусил клещ, после его извлечения нужно обработать место укуса и руки антибактериальным средством и отвезти насекомое в лабораторию на анализ», — подчеркнул врач.

Врач лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская отметила, что после укуса клеща также нужно сдать анализы крови на антитела к возбудителям переносимых ими инфекций.

Теги: #клещи
Источник: Псковская Лента Новостей
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