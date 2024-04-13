Общество

О ходе строительства парка аттракционов «Волшебная гора» в Пскове рассказал инвестор

В Пскове продолжаются работы по строительству круглогодичного парка аттракционов «Волшебная гора». Об этом сообщил инвестор проекта, руководитель инвестиционной компании «Агентство ипотечного кредитования» Александр Терентьев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня в Пскове проверяю ход выполнения работ по выполнению строительной и инженерной части будущего парка аттракционов. Все работы выполняются в графике. Изменения пространства все более и более заметны», - отметил он.

Александр Терентьев добавил, что на данный момент прокладываются инженерные сети и кабели питания аттракционов, заливаются фундаментные основания, ориентировочно на следующей неделе начнется мощение плитки, параллельно с этим будет организована работа по монтажу аттракционов, которые привезут к концу апреля.