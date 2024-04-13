Общество

Более 2,5 тысячи случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю

2 546 случаев ОРВИ выявили в Псковской области с 8 по 14 апреля, показатель заболеваемости составил 43,32 на 10 тысяч населения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В Пскове зарегистрировали 1 262 случая ОРВИ или 49,6% от общего количества заболеваний по области. Недельные эпидемические пороги по совокупному населению и в отдельных возрастных группах не превышены.

Доля детей до 14 лет среди заболевших составила 59%.

Среди положительных результатов лабораторных исследований вирусы гриппа составили 18,8% (грипп А). Из числа прочих положительных проб: риновирусы – 31,2%, РС-вирусы – 25%, аденовирусы – 18,8%, метапневмовирусы – 6,2%.

В связи с заболеваемостью ОРВИ учащихся (воспитанников) закрыта одна группа в одном среднем профессиональном образовательном учреждении.