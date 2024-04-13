Общество

Темой фестиваля «Моя еда» в Пскове станут пельмени

Фестиваль «Моя еда» пройдет в Пскове 25 мая, рассказали начальник отдела специальных проектов Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин и директор проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«В этом году тема фестиваля - пельмени. Мы будем всем миром лепить пельмени в парке Строителей», - поделилась Татьяна Мартынова.

Запланировано несколько площадок: ярмарочная площадка, зона фудкорта, зона мастер-классов. В рамкам мероприятия организуют музыкальную программу, хоровой конкурс. Шефы псковских ресторанов в прямом эфире будут рассказывать о разных рецептах пельменей, готовить их и давать пробовать всем желающим. Вход на фестиваль свободный.

Положения о торговле на фестивале будут доступны на сайте и в Telegram-канале Театрально-концертной дирекции в течение следующей недели.

«Можно будет подавать заявки на участие. То же касается конкурса хоровых коллективов», - добавила директор ТКД.

Победивший хоровой коллектив сможет получить 20 тысяч рублей.