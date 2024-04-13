Общество

Часть территорий в «Михайловском» успели обработать от клещей до снегопада

Первую в нынешнем году противоклещевую обработку части подлежащих такой обработке территорий Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» вчера, 18 апреля, провели сотрудники филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области в Опочецком, Красногородском, Пушкиногорском, Новоржевском, Пыталовском районах».

Как рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей главный хранитель территорий Пушкинского заповедника, заместитель директора музея по развитию и продвижению Екатерина Дмитриева, «…вчера для дезинсекции выпал просто идеальный день. Было сухо, ясно, и до обеда специалисты центра обработали территории вдоль экскурсионных маршрутов и в так называемых гостевых зонах в мемориальной усадьбе "Михайловское", а также в музейном комплексе в деревне Бугрово. Так что к моменту сегодняшнего снегопада клещи уже погибли: они дохнут быстро, буквально в течение двух часов после обработки».

Смотрите также Прямая трансляция апрельского снегопада в Михайловском доступна на сайте музея-заповедника

Дезинсекцию вчера провели примерно на двух третьих площадей от запланированного в этом году, добавила Екатерина Дмитриева, уточнив, что работы по первичной обработке остальной территории музея от клещей будут продолжены тотчас же, как только это позволит погода.

Обязательная повторная дезинсекция в заповеднике традиционно запланирована на конец мая, в канун Всероссийского Пушкинского праздника поэзии (Дней пушкинской поэзии и русской культуры). Всего в нынешнем году в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» против опасных насекомых обработают около восьми гектаров.