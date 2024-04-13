Общество

В мире клещей

В Пскове на следующей неделе начнется обработка парков и скверов от клещей. В этом году площадь опрыскивания увеличится почти в два раза. Однако есть мнение, что клещи к современной химии привыкают быстро и только сильнее плодятся, зато травятся птицы и ящерицы. С чем, на самом деле, связано увеличение численности клещей, почему современная отрава работает недостаточно эффективно и как защитить домашних питомцев от опасного микроорганизма, попадающего в кровь собак с укусом клещей - подробности в материале обозревателя Псковской Ленты Новостей Юлии Магеры.

Есть основания

В Пскове начинается противоклещевая обработка зеленых пространств. Двухлетний контракт на 1,2 млн рублей выиграла та же фирма, что опрыскивала парки и скверы в прошлый двухлетний период, «Дезконтакт» из Твери. Точные даты проведения работ не определены, так как они связаны с погодой: нужно, чтобы три дня до и столько же после обработки не было дождя. Известно только, что начнется опрыскивание 26 апреля, когда установится подходящая погода, а весь запас дезраствора должен быть израсходован до 15 мая, то есть в первый период активности членистоногих, когда они, проснувшись после зимы, активно ищут жертву для пропитания.

Места обработки в подписанном контракте конкретно не указаны. Он содержит формулировку «по заявкам заказчика». В распространенной городскими властями информации также довольно размыто сказано о «наиболее посещаемых жителями местах отдыха – парках, скверах, зеленых зонах».

Клещи в этом году проснулись 19 марта, в этот день местное управление Роспотребнадзора зафиксировало первое присасывание. Это раньше, чем в прошлом году, когда первого членистоногого принесли на исследование 26 марта (но сильно позже года начала пандемии, в 2020-м первого клеща с человека в Псковской области сняли еще зимой, 19 февраля). На 11 апреля клещи покусали уже 101 человека.

Кровососущие паразиты несут опасность не только для двуногих. Куда больше шансов подцепить клеща у мелких домашних животных, резвящихся на травке – вопреки стереотипу, клещи не прыгают с деревьев или кустов, а живут в траве. Анатолий Лобанов и его такса Сосиска ежевечерне совершают променад по Корытовскому лесопарку – живут рядом. После каждой прогулки мужчина снимает с любимицы от одного до четырех клещей. Лесопарк – одна из тех зеленых зон, что в прошлые годы не включали в план обработки, чем серьезно снижали привлекательность территории: мало кому захочется гулять по лесу, кишащему ползающей под ногами угрозой. В целом, гигантский рекреационный потенциал территории пропадает втуне.

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«Нет хозяйской руки, - считает Анатолий Лобанов. - Вот я, как хозяин Сосиски, регулярно чищу ее от клещей. Потому что я свою собаку люблю и берегу. Не вижу того же самого в отношении Корытовского леса. Нет желания его сберечь».

В этом году ситуация должна перемениться. По словам Татьяны Алексеевой, заместителя начальника управления городского хозяйства, в новом контракте на обработку существенно увеличивается площадь. Если раньше акарициды распыляли на 115 га, то в этом году и в следующем опрысканы будут уже 200 с лишним гектар.

«В перечне парков – все, включенные в режимную уборку. Помимо этого, будут рассмотрены некоторые другие территории, которые убираются по заявкам и массово посещаются жителями, - заявила Татьяна Алексеева в эфире программы «Дневной дозор» на радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM). - В том числе, мы рассмотрим вопрос по Корытовскому лесопарку. С этого года он включен в режимную уборку и в рамках вновь образовавшегося лимита площади, скорее всего, выполним его обработку. Парк посещаемый, есть все основания включить его в список».

Но псковичей смущают формулировки «рассмотрим вопрос» и «скорее всего». Анатолий Лобанов утверждает, что в прошлые годы местные жители уже слышали подобные заверения, но обработка до Корытовского лесопарка так и не добралась. Со скепсисом он относится и к обещаниям нынешнего года и готов им поверить только тогда, когда лично увидит рабочего с бадьей акарицида наперевес.

Сказочные уголки Корытовского лесопарка наполнены членистоногой опасностью. Фото Вадима Боченкова.

Что клещу хорошо, то волоклюю смерть?

Существует мнение, что от акарицидной обработки больше вреда, чем пользы. На днях в редакцию его прислал читатель ПЛН Евгений, заявивший, что клещи к препарату быстро привыкают, за сезон-другой восстанавливают популяцию, зато страдает прочая живность.

«Ядовитое вещество довольно стойкое, сохраняется на теле насекомых и в дальнейшем вредит животным – естественным врагам клещей (дроздам, ткачам-клещеедам, цесаркам, воробьям, скворцам, волоклюям). Травятся птицы, травят клещами своих птенцов. Также немало достаётся ящерицам, лягушкам и жабам, они тоже едят клещей. Про других обитателей - насекомых, молчу».

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Что думает об этом официальная наука? Увеличение и уменьшение числа клещей в псковской траве происходит по трех- или пятигодичным циклам. Точные причины науке до конца непонятны. Ученые склонны связывать циклы изменения популяции клещей с волнами, по которым плодятся грызуны – основная кормовая база членистоногих паразитов. Такие данные приводит Владимир Прокофьев, доктор биологических наук, заведующий кафедрой общей биологии и биомедицины ПсковГУ.

Недавно Псковская Лента Новостей рассказывала, что для местных крыс и мышей сейчас как раз наступили благоприятные условия.

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Владимир Прокофьев также вспоминает, как еще мальчишкой интересовался биологией и запомнил любопытный факт: в советское время Псковская область была безопасной зоной, чистой от энцефалита.

«А сейчас он везде, - констатирует доктор биологических наук. - Считается, что есть две причины, почему так массово пошли клещи – в первую очередь, таежный клещ, который разносит энцефалит. Первая: изменение климата, а значит, изменение ландшафта, что приводит к миграциям грызунов. А вторая причина: постоянно летали сельскохозяйственные «кукурузники» АН-2, они распыляли удобрения и инсектициды. В частности, ДДТ, который очень сильно ограничивал размножение, в том числе, клещей».

Однако ДДТ на излете советской эпохи был запрещен к использованию, в том числе, из-за вреда человеку. Современные препараты, во-первых, массово не используют, проводя точечные опрыскивания. Во-вторых, как говорит ученый, обработку нужно проводить два раза в году, во время наибольшей активности клещей. Первый период сейчас. А второй наступает в августе-сентябре.

Как можно заключить из документов уже упомянутой закупки городскими властями услуги по обработке парков и скверов, вторая обработка в конце сезона в Пскове не проводится.

«Насчет резистентности как-то не слышал такого, - опровергает Владимир Прокофьев мнение читателя ПЛН о привыкании клещей к препаратам и вреде для других животных. - Не думаю, что современные средства как-нибудь серьезно действуют на птиц и ящериц. Препараты апробированы, они узконаправленного действия. Если бы это было не так, то за тридцать лет значительная часть птиц уже перемерла бы. Обычно такие препараты проверяют тщательно, смотрят их воздействие не только на человека, но и на других животных».

Паразиты из паразита

О том, как вредит домашним питомцам отсутствие обработки парков, многое могут рассказать ветврачи. Главный ветеринарный врач псковского филиала сети клиник «Котонай» Сергей Шишлов приводит пугающие факты.

Как и ученый до него, доктор Шишлов отмечает два пика активности клещей – с апреля по июнь и с августа по октябрь. Как раз сейчас каждый день специалисты «Котоная» удаляют клещей с котов и собак. Энцефалит или боррелиоз, которых нужно опасаться человеку, четвероногим не страшны. У них своя напасть: для собак укусы могут нести опасность заражения бабезиозом, он же пироплазмоз: с укусом клеща в организм жертвы попадают микроорганизмы – возбудители заболевания. При этом, до развития клинических признаков проходит до двух недель, то есть клеща с собаки можно снять сегодня, а первые симптомы появятся значительно позже. У некоторых животных признаки пироплазмоза не развиваются совсем, несмотря на заражение. Важно наблюдать за питомцем в течение двух недель, при любом беспокойстве сразу обратиться к ветеринарному врачу.

«Если питомец все-таки заразился опасным кровепаразитарным заболеванием, но владельцы вовремя обратились в ветеринарную клинику, то после диагностики и проведенного лечения в 90% случаев животные полностью выздоравливают, - успокаивает Сергей Шишлов. - В крайне редких случаях бывает гибель питомца, чаще из-за того, что тот поступил в клинику уже в запущенном, крайне тяжелом состоянии».

В «Котонае» в год фиксируют по пять-семь случаев заражения. Тяжелее всего бабезиоз переносят юные и пожилые животные. Владельцам нужно обратить внимание на общее угнетение любимца, снижение аппетита вплоть до анорексии, потемнение мочи. Уже при обследовании в клинике часто обнаруживают повышение температуры тела, побледнение слизистых оболочек или их желтушность. Главная профилактика – препараты, которыми обрабатывается уже сама собака.

«Обработки и еще раз обработки, - говорит доктор Шишлов о единственном методе защиты. - Обязательно внимательно изучать инструкцию к препарату, обработки проводить строго согласно инструкции, строго по весу. Если клещ уже присосался, его нужно удалить. Чем раньше, тем лучше. Есть специальные «удалятели клещей» они продаются ветаптеках и зоомагазинах, или можно обратиться в клинику».

Итак, еще раз. Современные препараты против клещей не опасны для других представителей фауны, клещей травят с успехом, но дают кратковременный эффект, так как вторая обработка за сезон отсутствует, а первая проводится локально. И в других местах клещи свободно плодятся. В первую очередь, на крысах, для которых сейчас вольготное время. Для защиты собак есть свои растворы, обрабатывать ими нужно само животное. А если клещ присосался, то хозяину предстоит внимательно наблюдать за питомцем в течение двух недель.

Клещи стали в наших широтах привычной приметой теплого сезона. И если уж возможности избавиться от них нет, то главным оружием становится информация об опасности, которую они несут, и способах предотвращения.

Юлия Магера

Иллюстрации созданы с помощью нейросети Kandinsky.