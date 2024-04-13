Общество

Пораженность клещей боррелиозом в Псковской области превысила 21%

Пораженность клещей, исследованных в Псковской области с начала сезона, иксодовым клещевым боррелиозом составила 21,7%. Всего исследовали 152 клеща, из них снятых с пострадавших – 147, из природных биотопов – 5. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По состоянию на 18 апреля по поводу присасывания клещей в медицинские организации Псковской области с начала сезона обратился 171 человек, в том числе 52 ребенка. За аналогичный период 2023 года количество обратившихся – 48 человек, в том числе 20 – дети.

С начала сезона в Псковской области исследовали 152 клеща. Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:

клещевым вирусным энцефалитом – 0%,

иксодовым клещевым боррелиозом – 21,7%,

моноцитарным эрлихиозом человека – 9,9%,

гранулоцитарным анаплазмозом человека – 0%.

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За январь-март 2024 вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 439 человек, в том числе детей – 44, ревакцинировано 973 человека, в том числе детей – 24.