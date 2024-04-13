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Хочу прокомментировать статью о Корытовском лесопарке, в частности, об обработке от клещей. Есть мнение, что обработка несёт больше вреда, чем пользы. Ядовитое вещество довольно стойкое, сохраняется на теле насекомых и в дальнейшем вредит животным - естественным врагам клещей (дроздам, ткачам-клещеедам, цесаркам, воробьям, скворцам, волоклюям). Травятся птицы, травят клещами своих птенцов. Также немало достаётся ящерицам, лягушкам и жабам, они тоже едят клещей. Про других обитателей - насекомых, молчу.
Активность клещей, а год из года они активнее, обусловлена природными факторами в стремлении к выживанию, они эволюционируют. К тому же появляется резистентность к отравляющему веществу. Несложно представить, что на регулярно обрабатываемой территории количество клещей не меняется год от года, а вот тех, кто ими питается, поблизости будет жить всё меньше.
Вроде столько раз человечество наступало на эти грабли, столько шишек набило (например, Китай 1958-1961 гг.) в стремлении победить природу... Но нет, «клещи прогнутся под нас!»
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Интерактив: Эволюционирующая отрава
Хочу прокомментировать статью о Корытовском лесопарке, в частности, об обработке от клещей. Есть мнение, что обработка несёт больше вреда, чем пользы. Ядовитое вещество довольно стойкое, сохраняется на теле насекомых и в дальнейшем вредит животным - естественным врагам клещей (дроздам, ткачам-клещеедам, цесаркам, воробьям, скворцам, волоклюям). Травятся птицы, травят клещами своих птенцов. Также немало достаётся ящерицам, лягушкам и жабам, они тоже едят клещей. Про других обитателей - насекомых, молчу.
Активность клещей, а год из года они активнее, обусловлена природными факторами в стремлении к выживанию, они эволюционируют. К тому же появляется резистентность к отравляющему веществу. Несложно представить, что на регулярно обрабатываемой территории количество клещей не меняется год от года, а вот тех, кто ими питается, поблизости будет жить всё меньше.
Вроде столько раз человечество наступало на эти грабли, столько шишек набило (например, Китай 1958-1961 гг.) в стремлении победить природу... Но нет, «клещи прогнутся под нас!»
Евгений