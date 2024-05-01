Общество

Обучение для сотрудников производственных служб УФСИН провели в себежской колонии

На базе исправительной колонии №3 (поселок Идрица Себежского района) прошло учебное занятие для сотрудников производственных служб учреждений УФСИН на тему «Организация нормирования труда и доведения норм выработки до осужденных». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, программа мероприятия включала комплекс теоретических и практических уроков.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В ходе теоретического блока до слушателей довели информацию, касающуюся вопросов, связанных с измерением затрат труда и установлением норм на выполнение отбывающими наказание работ на определенном производственном участке, порядком доведения сменного задания до осужденных и контроля его выполнения.

Практическая часть отрабатывалась на заранее подготовленных учебных местах, расположенных на территории производственной зоны ИК-3. Участники занятия посетили швейных цех исправительной колонии, где ознакомились с порядком проведения хронометража изготовления изделий.

Завершилось учебное занятие подведением итогов. Участники отметили важность мероприятия для дальнейшей деятельности, направленной на развитие производства в пенитенциарных учреждениях региона, а также повышение профессионального уровня сотрудников производственных служб областного пенитенциарного ведомства.