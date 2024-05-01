Общество

«Ныряющий циклон» принесет резкое похолодание в Псковскую область

Резкое похолодание ожидает жителей Псковской области на следующей неделе. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«После 5 числа идет резкое похолодание. Дневные температуры +7...+12, +6...+11. Ночные температуры смешанные - от - 2 до + 3. В отдельные ночи возможно понижение до - 4...-5. Возможны осадки, которые могут быть смешанными в виде дождя и мокрого снега. То есть снежный покров не ляжет, не установится, но мы их увидим, почувствуем. Это объясняется тем, что вот пока, как синоптики прогнозируют, через Псковскую область будет проходить "ныряющий" циклон с Северо-Запада на Юго-Восток. И в тыловой части циклона холодный арктический воздух будет оказывать на нас влияние», - рассказала Тала Нещадимова.

Синоптик отметила, что период холодной погоды ориентировочно продлится 10-11 дней. По предварительной информации, 9 мая будет достаточно холодно и без осадков.

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Ранее сообщалось, что до конца этой недели и на Пасху ожидается комфортная погода.