Общество

Члены псковских профсоюзов побывали на экскурсии в Полоцке

Члены первичной профсоюзной организации Псковского облсвпрофа 7 мая побывали в городе Полоцк Республики Беларусь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского облсовпрофа

День начался с ознакомительной экскурсии коллектива с местным производственным предприятием. Участники увидели процесс производства полоцкой продукции, их познакомили с технологиями, применяемыми на предприятии, а также им рассказали о деятельности их профсоюза.

После этого группа посетила Музей белорусского книгопечатания, который является одним из одиннадцати музеев Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника. Это единственный в Белоруссии музей такого типа, который собирает и хранит для потомков памятники письменности от рукописных свитков до современной книги, знакомит посетителей с историей письменности, письменных приспособлений, книжной иллюстрации, полиграфии.

«Мы убеждены, что подобные мероприятия не только обогащают культурный опыт и знания членов профсоюза, но и помогают создать благоприятную атмосферу в коллективе, повысить мотивацию и эффективность работы команды, что позволяет в дальнейшем достичь поставленных целей!» - прокомментировал председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.