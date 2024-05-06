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Общество

Александр Хлопков назвал беспочвенными заявления, что все вокруг «пронизано коррупцией»

08.05.2024 14:39|ПсковКомментариев: 0

Заявления о том, что все вокруг пронизано коррупцией, — беспочвенны. Об этом главный федеральный инспектор по Псковской области, кандидат юридических наук Александр Хлопков сообщил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Не могу согласиться, что у всех сформировалось мнение, что все вокруг пронизано коррупцией. А тех, у кого такое мнение сформировалось, я надеюсь, удастся переубедить. Есть компетентные органы, которые занимаются вопросами раскрытия, расследованием преступлений. Серьезные возможности есть, чтобы документировать незаконные действия, у коллег из правоохранительного блока. Они ими пользуются, работу свою проводят. Вопрос, что все пронизано коррупцией — неприемлем, потому что он сводится к вопросу: а работают ли оперативные подразделения? Я могу сказать, что они работают, и на мой взгляд, повторюсь, у нас очень сильная федеральная команда, в том числе управления внутренних дел и органов безопасности. Это квалифицированные профессионалы, которые делают свою работу», - сказал Александр Хлопков.

Гость студии отметил, что пока остаются «белые пятна», которые не охвачены вниманием.

«Жизнь очень многогранна, разнообразна, направлений деятельности очень много, никто не может объять необъятное. Выпить море никто не может. Надо исходить из того: если есть информация о том, что тот или иной чиновник совершает незаконные действия, если эту информацию передали правоохранительным органам и получили отписку, если этот сигнал не примут во внимание, тогда можно задать вопросы, почему был передан сигнал и на него не отреагировали. Хотя я такую ситуацию слабо представляю», - заметил главный федеральный инспектор по Псковской области.

В случаях отсутствия реакции на сигнал о коррупционном преступлении можно обратиться в приемную президента РФ по Псковской области, в которой Александр Хлопков является руководителем. «Мы к такому обращению присмотримся самым тщательным образом», - заверил он и добавил, что заявления о том, что «все вокруг пронизано коррупцией» — беспочвенны.

Теги: #коррупция
Источник: Псковская Лента Новостей
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