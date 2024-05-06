Общество

Какой будет погода в Псковской области 9 мая, рассказала синоптик

До - 7 градусов похолодает в Псковской области в ночь с 8 на 9 мая. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Самый холодный день мы переживаем сегодня. Холодная ночь нас ожидает с 8 на 9 мая, температура воздуха составит -2...-7. На территории области и в Пскове температура будет отрицательной. Днем 9 мая будет +7...+12, +8...+13. На солнышке воздух должен прогреться», - поделилась Тала Нещадимова.

10 мая ожидаются дожди на всей территории области. С 10 числа ночные температуры станут положительными 0...+5, +1...+6, дневные температуры будут повышаться.

11 и 12 мая температуры будут повышаться, днем составят +7...+12, +8...+13. Будет дуть умеренный ветер западных, северо-западных направлений.

Синоптик отметила, что пока в прогнозе нет заморозков после 9 мая, но это не значит, что похолодание вновь не вернется в Псковскую область.