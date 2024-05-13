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Сергей Вострецов: Идея назначить Белоусова министром обороны — лучшее кадровое решение

Президент РФ Владимир Путин предложил назначить бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова на пост министра обороны. По мнению главы объединения СОЦПРОФ, депутата Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергея Вострецова, это лучшее кадровое решение лидера государства.

Как сообщают федеральные СМИ, опыт решения задач, который есть у предложенного на должность министра обороны России Белоусова, поможет достичь победы в специальной военной операции. А Шойгу, который до этого занимал должность главы оборонительного ведомства, назначат на должность секретаря Совбеза России вместо Николая Патрушева.

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По мнению Сергея Вострецова, предложение назначить Белоусова пост министра обороны — «безусловный огромный плюс». «Но начальникам виднее — их ответственность, пусть и решают. Посмотрим, как Мантуров (и. о. вице-премьера - глава Минпромторга Денис Мантуров - ред.) справится с импортозамещением — если честно, пока кроме китайского "Москвича" особо хвастаться и нечем», - заметил экс-депутат.

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«Но лиха беда начало, как говорят, поживем - увидим. Все ждут Суровикина (бывшего командующего Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции генерала Сергея Суровикина - ред.) и Дюмина (губернатора Тульской области Алексея Дюмина - ред.) в министерстве обороны. Ну а многоуважаемый Николай Платонович Патрушев мог бы возглавить и Счетную палату РФ, и хорошенько следить за деятельностью и доходами правительства, например!» - прокомментировал кадровые перестановки Сергей Вострецов.