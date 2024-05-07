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Политика

Мишустин предложил повысить Дениса Мантурова до первого вице-премьера

11.05.2024 20:43|ПсковКомментариев: 0

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил назначить исполняющего обязанности вице-премьера - главы Минпромторга Дениса Мантурова на должность первого вице-премьера РФ, говорится в сообщении правительства.

Фото: визит Дениса Мантурова в Псковскую область в октябре 2019 года

«В новом составе кабмина Денис Мантуров, в чьем ведении находится промышленность, займет пост первого вице-премьера», - сообщили в правительстве.

Мантуров занял пост вице-премьера в 2022 году, при этом он также остался главой министерства промышленности и торговли, которое возглавляет с 2012 года. Ныне чиновник - после отставки кабмина - исполняющий обязанности по двум этим должностям, пишет РИА Новости

«Повышение статуса вице-премьера, курирующего промышленность, обусловлено важностью обеспечения технологического лидерства, о чем говорится в новом майском указе, подписанном президентом. Развитие технологий сегодня во главе угла всего комплекса задач, стоящих перед органами исполнительной власти. Именно технологическое лидерство во всех направлениях, будь то самолетостроение, обрабатывающая промышленность, станкостроение, радиоэлектроника, ВПК способно стать мощным драйвером развития экономики», - прокомментировал предложенное повышение пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.

Источник: Псковская Лента Новостей
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