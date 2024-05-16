Общество

Умер «главный кремлевский художник» Сергей Андрияка

Умер народный художник России, «главный кремлевский художник» Сергей Андрияка, ему было 65 лет. Об этом сообщил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.

Фото: Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки

«Сегодня рано утром отошел ко Господу Сергей Николаевич Андрияка. Врачи рассказали, что последними его словами вчера поздно вечером были "всех люблю"», - написал Легойда, призвав молиться за упокой души почившего.

Сергей Андрияка — член Союза художников СССР, академик Российской академии художеств. Родился 14 июля 1958 года в Москве. Участник многих московских, региональных и зарубежных выставок (с 1985 года их состоялось более тысячи). Его творчество знают в Германии, Швейцарии, Франции, Австрии, Японии, Китае и других странах, пишет РИА Новости.

В 1999 году основал Школу акварели Сергея Андрияки и был ее бессменным художественным руководителем. В 2012-м открылось новое учебное заведение — Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.

Картины Андрияки находятся в крупнейших музеях мира и частных собраниях. Украшают они и первый корпус Кремля, где работает глава государства. На стенах также размещены работы учеников Андрияки, всего — более 200 картин.

Сергей Андрияка много рисовал Псков. В 2016 году давал мастер-класс в Псковском музее-заповеднике.

Башни древнего Пскова, 2007. Фото: Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки

Также в Пскове в 2016 году открывалась выставка «Связь поколений. Николай Андрияка и Сергей Андрияка».