Умер «главный кремлевский художник» Сергей Андрияка

Умер народный художник России, «главный кремлевский художник» Сергей Андрияка, ему было 65 лет. Об этом сообщил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.
Фото: Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки
«Сегодня рано утром отошел ко Господу Сергей Николаевич Андрияка. Врачи рассказали, что последними его словами вчера поздно вечером были "всех люблю"», - написал Легойда, призвав молиться за упокой души почившего.
Сергей Андрияка — член Союза художников СССР, академик Российской академии художеств. Родился 14 июля 1958 года в Москве. Участник многих московских, региональных и зарубежных выставок (с 1985 года их состоялось более тысячи). Его творчество знают в Германии, Швейцарии, Франции, Австрии, Японии, Китае и других странах, пишет РИА Новости.
В 1999 году основал Школу акварели Сергея Андрияки и был ее бессменным художественным руководителем. В 2012-м открылось новое учебное заведение — Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.
Картины Андрияки находятся в крупнейших музеях мира и частных собраниях. Украшают они и первый корпус Кремля, где работает глава государства. На стенах также размещены работы учеников Андрияки, всего — более 200 картин.
Сергей Андрияка много рисовал Псков. В 2016 году давал мастер-класс в Псковском музее-заповеднике.
Башни древнего Пскова, 2007. Фото: Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки
Также в Пскове в 2016 году открывалась выставка «Связь поколений. Николай Андрияка и Сергей Андрияка».