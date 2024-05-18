Общество

Бакалавры смогут окончить вуз без перехода на новую систему образования

Российские студенты, которые проходят обучение по программе бакалавриата, смогут завершить учебу, не переходя на новую систему высшего образования, заявили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.

«Студентам, обучающимся по действующим в настоящее время образовательным программам, будет предоставлена возможность завершить обучение по той образовательной программе, на которую они поступили», - говорится в сообщении.

Уточняется, что будет установлено соответствие действующих в настоящее время специальностей и направлений подготовки специальностям, утвержденным в рамках обновленной системы высшего образования. При переходе на нее выпускникам бакалавриата будет предоставлена возможность продолжить обучение по программам специализированного высшего образования – магистратуры.

Ранее, выступая в Госдуме РФ, глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что термина «бакалавр» в системе российского высшего образования с 2025 года не будет. Будет высшее образование и высшее специализированное образование, сообщил министр на пленарном заседании.