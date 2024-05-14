Общество

С 2025 года в России не будет понятия «бакалавр» - Фальков

Новая система высшего образования, которая будет повсеместно внедрена с 2025 года, исключит понятие «бакалавр». Об этом заявил кандидат на должность министра науки и высшего образования Валерий Фальков.

«В нашей системе высшего образования, которая будет с 2025 года, не будет понятия "бакалавр". Это будет высшее образование и специализированное высшее образование», - сказал он, выступая на пленарном заседании Госдумы.

По его словам, количество программ продолжительностью 5-5,5 лет постепенно увеличивается. Кроме того, в результате преобразований выпускникам предоставляется больше возможностей, пишет РИА Новости.

«В прежней системе только бакалавры имели право поступать и получать специализированное образование бесплатно, то есть магистратуру. В новой логике любой, кто получил высшее образование, может также пойти и бесплатно получить специализированное образование», - сообщил Фальков.

Он отметил, что в новой системе магистратура останется, но будет совершенно другой.