Общество

Гастрофестиваль «Моя еда» пройдет в Пскове

Гастрофестиваль «Моя еда» пройдет в Пскове 25 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале Туристского информационного центра Псковской области.

«Приглашаем всех 25 мая в парк Строителей на яркое гастрономическое событие! Главное угощение – пельмени. Это блюдо, которое сплочает людей разных народов и семьи за общим столом», - поделились в Туристском центре.

На фестивале будет обширный выбор пельменей, ярмарка с уникальными продуктами и рукоделием, мастер-классы по лепке пельменей различных видов, показательная кухня с профессиональными поварами и развлекательная программа для всех членов семьи.

«Не упустите шанс попробовать разнообразные пельмени, прочувствовать атмосферу радости и узнать секреты пельменной культуры от лучших шеф-поваров Пскова!» - заключили в центре.

