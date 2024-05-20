Общество

Михаил Ведерников о Днях Псковской области в Совете Федерации: Здесь могут быть приняты отдельные стратегические для региона решения

В рамках Дней Псковской области в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации состоялись первые заседания комитетов с участием представителей органов государственной власти региона, обсуждаются наиболее актуальные для социально-экономического развития субъекта вопросы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал Дни региона в Совете Федерации отличным дополнительным инструментом для того, чтобы на достаточно высоком уровне понять и получить решение тех проблем, которые не попадают в национальные проекты, программы и плановое взаимодействие с министерствами.

«Здесь могут быть приняты отдельные стратегические для региона решения, в том числе, по вопросам финансового обеспечения. Если удастся решить даже несколько вопросов, то это позволит сэкономить для бюджета существенные средства и, соответственно, даст нам возможность участвовать в бОльшем количестве программ, принимать дополнительные региональные решения. Допустим, увеличивать гранты для ТОСов и инициативных проектов. Это дополнительная точка роста», — прокомментировал глава региона.

Михаил Ведерников обратил внимание на комплексный подход к работе в Совете Федерации представителей правительства области, исполнительных органов региона, Псковского областного Собрания депутатов и сенаторов, а также на внимательное отношение к потребностям субъектов председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

«Мы сюда приехали с большими надеждами на помощь и поддержку. Мы большой единой сильной командой с помощью федерального уровня власти очень рассчитываем, что найдем такие механизмы, которые позволят в дальнейшем Псковской области двигаться вперед, развиваться быстрыми темпами. На это рассчитывают жители нашего региона, бизнес, местное самоуправление», — отметил спикер областного парламента Александр Котов.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов возглавляют официальную делегацию региона на Днях Псковской области в Совете Федерации. С участием представителей государственной власти Псковской области проходят заседания комитетов СФ, где рассматриваются актуальные вопросы модернизации систем коммунальной инфраструктуры, развития сферы культуры и образования, сельских территорий, актуальные аспекты реализации социальной политики и др. Ключевым мероприятием Дней Псковской области станет «Час субъекта», где руководитель Псковской области Михаил Ведерников представит ключевые направления социально-экономического развития региона.