Политика

Дни Псковской области в Совете Федерации прошли вне очереди

Дни Псковской области в Совете Федерации прошли раньше, чем было положено по очереди. Об этом сообщил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в программе «Дом Советов» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Да, там существует определенная очередность, ведь у нас более 90 субъектов в РФ с учетом новых, которые приняты в состав России. Это, конечно, цикличный процесс. Очередь наша, конечно, еще не подошла, и Андрей Анатольевич Турчак, наш сенатор, с учетом, что у нас есть и общие проблемы, характерные для многих субъектов, и специфические проблемы Псковской области как приграничной территории, посодействовал, чтобы нас немного пораньше в Совете Федерации послушали в рамках этого мероприятия», - сказал Александр Котов.

Напомним, Дни Псковской области в Совете Федерации проходили во второй раз. До этого аналогичное мероприятие прошло на площадке верхней палаты российского парламента в 2017 году.