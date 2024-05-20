Общество

Выстоял лишь Троицкий собор: страшный пожар почти уничтожил Псков 639 лет назад

Псков почти полностью выгорел во время пожара 21 мая 1385 года, сообщает краеведческий портал «Псковиана».

Огонь уничтожил и много домов на посаде. Остались невредимы только строения в Кремле и сам Троицкий Собор.

Напомним, в средневековом Пскове пожары были достаточно частым явлением, поскольку здания строили в основном из дерева. Например, двумя веками позже огонь уничтожил новые территории разраставшегося города – Полонище, Застенье и часть Запсковья. Летописец назвал его «величайшим пожаром», пишет «МК в Пскове».