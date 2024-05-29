Общество

На пороге перезагрузки

Служба занятости населения Псковской области проходит комплексную «перезагрузку» в рамках национального проекта «Демография». В этом году все кадровые центры планируется привести к единым стандартам, что в конечном итоге должно упростить людям поиск работы, а работодателям позволит быстрее находить ценных сотрудников.

В особенностях модернизации, предполагающей принципиально новый подход к трудоустройству, и перспективах бесплатного переобучения разбиралась обозреватель Псковской Ленты Новостей Ульяна Лаблюк.

От людей к пространству

С 2024 года Псковская область вошла в число 12 регионов России, которые стали участниками второй волны комплексной модернизации центров занятости населения. В числе мероприятий, предусмотренных президентским нацпроектом, - переобучение специалистов центров занятости, переоборудование офисов, расширение линейки услуг и сервисов, в том числе цифровых, организация работы в формате «одного окна», внедрение адресного подхода к каждому клиенту и многое другое.

«Кадровая служба региона переходит от оказания отдельных государственных услуг к предоставлению комплексов клиенто-ориентированных сервисов, направленных на решение жизненной ситуации гражданина или бизнес-ситуации работодателя по индивидуально подобранному плану. В этом случае модернизация в первую очередь коснулась персонала кадровых центров, который уже прошел переобучение по новым стандартам оказания услуг населению. Это подтверждает тезис – «Модернизация идёт от людей к пространству», - рассказала председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова.

Она напомнила, что в 2022 году по нацпроекту открылся флагманский кадровый центр по Пскову и Псковскому району. Там были созданы единые служба по работе с гражданами и служба взаимодействия с работодателями. Стилистика и брендирование — всё в соответствии с федеральными требованиями. Оборудованы ресепшн, зона ожидания, рабочие места для сотрудников и посетителей, конференц-зал и зал для проведения образовательных мероприятий. На сегодняшний день центр является местом проектирования карьеры, поиска работы, подбора качественных специалистов.

Фото пресс-службы правительства Псковской области

Аналогичный вскоре появится в южной столице региона - городе Великие Луки. Местное отделение центра занятости ждёт не только обновление, но и переезд — нынешнее расположение не отвечает стандартам по доступности для маломобильных граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья. Теперь соискателей и работодателей будут встречать по новому адресу: набережная Лейтенанта Шмидта, дома №10 и 12.

Отделение разместится на первых этажах. В первом пространстве будет клиентский офис, после ремонта там появятся зоны работы с соискателями, работодателями, кабинет психолога, зона онлайн-собеседований, детский уголок, зоны ожиданий. Во втором — зал для проведения мероприятий и архив отделения.

«Работы ведутся по всем муниципалитетам в едином формате, в настоящее время готовы дизайн-проекты всех наших кадровых центров, регион готовится приступить к выбору подрядчика для осуществления ремонтных работ. Ремонт будет производиться параллельно на всех объектах, чтобы к концу осени все кадровые центры открыли двери для своих посетителей, в новом, преображённом формате, в соответствии с брендом «Работа России» с удобной навигацией, выделенными функциональными зонами работы с посетителями, цифровыми сервисами», - подчеркнула Алёна Трунова.

Максимальная эффективность

По словам главы регионального комитета по труду, это лишь часть изменений, ведь суть комплексной модернизации - не просто внешнее преображение. Прежде всего, это внутренняя реорганизация, создание кадровых центров нового типа, в которых применяются современные подходы и технологические инновации.

Речь о том, что отделения внедряют в свою работу новые услуги на основании сформированных клиентских путей, применяют комплексный подход к решению вопросов обратившихся. Персональные консультанты, расширенный банк вакансий от крупнейших интернет-порталов по поиску работы, - всё это уже есть в центрах занятости.

Председатель профильного комитета заметила, что подобные изменения стали возможны благодаря сотрудникам, преодолевшим длительный путь подготовки. Они и сейчас продолжают обновлять свои знания и профессиональные навыки как путем самообразования, так и принимая участие в различных обучающих мероприятиях, которые организует для регионов федеральный центр.

Кроме того, в модернизированной службе занятости населения появляются подразделения, выполняющие принципиально новые задачи. К примеру, отдел дизайна клиентского опыта отвечает за разработку маршрутов для разных групп населения. «Это позволяет выстроить движение гражданина от получения одной услуги к другой с максимальной эффективностью. Построить такой маршрут помогают сами люди – с ними проводятся глубинные интервью, чтобы получить оценку организации сервиса в кадровом центре», - уточнили в комитете.

В ведении отдела активной политики занятости населения, анализа рынка труда и статистики — обобщение сведений о кадровой ситуации и контроль дополнительных мер поддержки.

Есть и структуры, направленные на решение узконаправленных задач. Например, «Женский клуб», в рамках которого для представительниц прекрасного пола проводят тренинги, семинары, мастер-классы, благодаря чему они могут реализовать свой предпринимательский потенциал или превратить хобби в дополнительный заработок. Особое внимание уделяется матерям дошкольников: всего за четыре месяца текущего года в центры занятости населения Псковской области обратились около 100 женщин, у которых есть дети в возрасте до семи лет. Больше половины из них были успешно трудоустроены.

В рамках работы «Клуба работодателей» представители предприятий и службы занятости населения рассматривают актуальные вопросы кадровой политики и трудоустройства специалистов. А одним из самых интересных, ярких и эффективных открытий Алёна Трунова считает появление в Пскове Молодежного кадрового центра, который помогает поддержать молодежь в выборе и построении карьерного маршрута, да и в целом повысить конкурентоспособность начинающих специалистов на рынке труда.

Об успехах работы в данном направлении свидетельствует статистика. Так, уровень безработицы молодежи по региону в возрасте от 15 до 24 лет в 2023 году составил 3,7% (установленный Минтрудом России целевой показатель на 2023 год — 11%); в возрасте от 15 до 29 лет - 4,1% (при целевом показателе 7,5%).

Найти работу по душе

Оценить проводящуюся модернизацию службы занятости все желающие могли на Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей», региональный этап которой состоялся в апреле. Площадки для общения работодателей и соискателей были открыты во всех муниципалитетах, их посетили свыше 2 тысяч человек. На рассмотрение соискателей были представлены 2,5 тысячи вакансий от 200 предприятий и организаций Псковской области. Большая часть предложений — из реального сектора экономики. В частности, предприятия искали трактористов, сборщиков электрических машин и автоматов, швей и операторов производственных линий, упаковщиков, а также других представителей рабочих профессий. Было представлено большое количество инженерных вакансий, в том числе в Великих Луках — промышленной столице региона.

По оперативным данным, которые приводил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, 418 человек получили предложения от работодателей сразу после ярмарки.

Для тех, кто тогда не нашёл подходящую работу или сотрудников, вскоре появится возможность это сделать: 28 июня состоится федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Его участниками уже готовятся стать более 70 работодателей региона, в том числе 16 организаций оборонно-промышленного комплекса. Вакансии представят крупные медучреждения, ведущие промышленные и сельскохозяйственные предприятия, финансовые организации, исполнительные органы муниципального и областного уровней.

«Соискатели смогут найти вакансию по душе – в прошлом году, к примеру, более 300 человек были трудоустроены», - заметили в комитете по труду.

В первом квартале текущего года при содействии службы занятости населения трудоустроены 770 человек. Показатели уровня безработицы в Псковской области снижаются: с 6,5% в 2020-м году до 2,9% в 2023 году. В этой части регион положительно отмечен и на федеральном уровне — общероссийский уровень безработицы в прошлом году составлял всего 3,2%.

Обучение с нуля

Для закрытия кадровой потребности служба занятости занимается переобучением разных категорий граждан. Образовательные программы реализуются по наиболее востребованным в регионе специальностям, освоить которые можно совершенно бесплатно.

Записаться на обучение можно прямо на портале «Работа России». Затем потребуется пройти профориентацию в центре занятости, чтобы подобрать наиболее подходящую программу с учётом личности соискателя и потребностей рынка труда, предоставить необходимые документы. Обучение ведётся как очно, так и дистанционно, если такой формат предусмотрен для конкретного направления.

«В 2023 году обучение прошли 1 112 человек, всего поступило 2799 заявок, из них одобрены 1870. По состоянию на 28 мая текущего года освоить новые компетенции пожелали 307 человек, 38 из них уже проходят обучение, ещё 54 заявки на стадии заключения договора», - озвучила данные Алёна Трунова.

Она напомнила, что с 2024 года перед началом обучения граждане заключают трехсторонний договор с образовательной организацией и работодателем, который готов предоставить сотруднику новое рабочее место, либо сохранить за ним действующее. По прогнозам, это должно увеличить количество людей, находящих работу непосредственно после переобучения. В прошлом году трудоустроились 742 человека, освоивших образовательные программы через центры занятости.

Профессии, которые интересуют людей, совершенно разные. Так, в 2023 году наиболее востребованными направлениями были «1С программист», «Государственное и муниципальное управление», «Машинист (кочегар) котельной», «Охранник», «Парикмахер», «Повар», «Специалист по маникюру», «Специалист по работе на маркетплейсах».

А вот псковичка Елена Кадрова решила пройти бесплатные курсы по графическому дизайну. «О возможности переобучиться я узнала на сайте «Работа России». Пошла в центр занятости, зарегистрировалась в качестве безработной, - вспомнила она. - На тот момент организация, в которой я работала ранее, закрылась. К тому же, давно подумывала о смене профессии, поскольку здоровья уже не хватает».

Профессию дизайнера горожанка выбрала в связи с возможностью трудиться из дома и реализовать себя в творчестве. Также привлекла перспектива отсутствия начальника и работы на фрилансе - для образа жизни Елены это очень удобно.

Очное обучение длилось чуть больше месяца. «Занятия проходили в классе, на компьютерах. Я, на самом деле, в восторге, потому что абсолютно с нуля меня обучили новой профессии. Программы, в которых теперь работаю, до этого не открывала ни разу в жизни. А выйдя из учебного центра, уже вполне могла самостоятельно в них ориентироваться».

После окончания обучения Елена снялась с учёта, как безработная, и открыла самозанятость. Стала искать заказы, сперва получалось с переменным успехом. Но со временем трудности закончились, всё наладилось.

«Сейчас я продолжаю заниматься дизайнерским делом. Для меня это больше хобби, развлечение для домохозяйки, остальное свободное время уходит на другие дела. Важно, что это мой личный выбор, и, к тому же, неплохая подработка, которая приносит мне дополнительный доход и удовольствие. Я творчески развиваюсь, когда работаю, ни разу не пожалела, что прошла это переобучение», - подытожила наша собеседница.

В настоящее время ситуация на рынке труда Псковской области оценивается как стабильная, однако расслабляться пока ещё рано. Перед экономикой региона стоит много вызовов, да и кадровый голод никто не отменял. Решить наболевшие вопросы планируется за счёт нового нацпроекта «Кадры», призванного наполнить дефицитные сферы квалифицированными специалистами, в том числе за счёт привлечения молодёжи.

Ульяна Лаблюк