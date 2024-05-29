Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
выход есть профилактика суицида
ПЭМЗ ищет сотрудников
как заработать на недвижимости?
взгляд в будущее ИТ в образовании
день победы великие луки
гастрофест «Моя еда»
места для выпускного
экзотика агротуризм
кадры решают всё
Господин Рейтингомер
где в Пскове получить права
ковать кадры пока горячо
на пороге перезагрузки
Кабельный потенциал
ENERGY кешбэк-игра
 
 
 
ещё Общество 29.05.2024 10:100 Субтропическое лето будет царить на Северо-Западе России 30.05.2024 09:340 На пороге перезагрузки 30.05.2024 09:190 Умерла Анастасия Заворотнюк 30.05.2024 09:150 Акция «Цветы жизни» пройдет в Дновском районе 30.05.2024 09:000 Доля российских сайтов на зарубежных хостингах сократилась до 6% 30.05.2024 08:400 Площадь защитных лесов в РФ выросла за год на 1,2 млн га
 
 
 
Самое популярное 23.05.2024 15:570 Следователи опубликовали видео с места трагедии в Малой Гоголевке 28.05.2024 15:0112 Фонтаносрач 23.05.2024 11:520 Рабочего намотало на буровой шнек и разорвало в Псковском районе 25.05.2024 11:270 В Псковской области простились с шестью погибшими в зоне СВО военными 29.05.2024 10:000 Появилось видео досмотра российских школьниц до трусов перед ЕГЭ
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

На пороге перезагрузки

30.05.2024 09:34|ПсковКомментариев: 0

Служба занятости населения Псковской области проходит комплексную «перезагрузку» в рамках национального проекта «Демография». В этом году все кадровые центры планируется привести к единым стандартам, что в конечном итоге должно упростить людям поиск работы, а работодателям позволит быстрее находить ценных сотрудников.

В особенностях модернизации, предполагающей принципиально новый подход к трудоустройству, и перспективах бесплатного переобучения разбиралась обозреватель Псковской Ленты Новостей Ульяна Лаблюк.

 

От людей к пространству

С 2024 года Псковская область вошла в число 12 регионов России, которые стали участниками второй волны комплексной модернизации центров занятости населения. В числе мероприятий, предусмотренных президентским нацпроектом, - переобучение специалистов центров занятости, переоборудование офисов, расширение линейки услуг и сервисов, в том числе цифровых, организация работы в формате «одного окна», внедрение адресного подхода к каждому клиенту и многое другое.

«Кадровая служба региона переходит от оказания отдельных государственных услуг к предоставлению комплексов клиенто-ориентированных сервисов, направленных на решение жизненной ситуации гражданина или бизнес-ситуации работодателя по индивидуально подобранному плану. В этом случае модернизация в первую очередь коснулась персонала кадровых центров, который уже прошел переобучение по новым стандартам оказания услуг населению. Это подтверждает тезис – «Модернизация идёт от людей к пространству», - рассказала председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова.

Она напомнила, что в 2022 году по нацпроекту открылся флагманский кадровый центр по Пскову и Псковскому району. Там были созданы единые служба по работе с гражданами и служба взаимодействия с работодателями. Стилистика и брендирование — всё в соответствии с федеральными требованиями. Оборудованы ресепшн, зона ожидания, рабочие места для сотрудников и посетителей, конференц-зал и зал для проведения образовательных мероприятий. На сегодняшний день центр является местом проектирования карьеры, поиска работы, подбора качественных специалистов.

Фото пресс-службы правительства Псковской области

Аналогичный вскоре появится в южной столице региона - городе Великие Луки. Местное отделение центра занятости ждёт не только обновление, но и переезд — нынешнее расположение не отвечает стандартам по доступности для маломобильных граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья. Теперь соискателей и работодателей будут встречать по новому адресу: набережная Лейтенанта Шмидта, дома №10 и 12.

Отделение разместится на первых этажах. В первом пространстве будет клиентский офис, после ремонта там появятся зоны работы с соискателями, работодателями, кабинет психолога, зона онлайн-собеседований, детский уголок, зоны ожиданий. Во втором — зал для проведения мероприятий и архив отделения.

«Работы ведутся по всем муниципалитетам в едином формате, в настоящее время готовы дизайн-проекты всех наших кадровых центров, регион готовится приступить к выбору подрядчика для осуществления ремонтных работ. Ремонт будет производиться параллельно на всех объектах, чтобы к концу осени все кадровые центры открыли двери для своих посетителей, в новом, преображённом формате, в соответствии с брендом «Работа России» с удобной навигацией, выделенными функциональными зонами работы с посетителями, цифровыми сервисами», - подчеркнула Алёна Трунова.

Максимальная эффективность

По словам главы регионального комитета по труду, это лишь часть изменений, ведь суть комплексной модернизации - не просто внешнее преображение. Прежде всего, это внутренняя реорганизация, создание кадровых центров нового типа, в которых применяются современные подходы и технологические инновации.

Речь о том, что отделения внедряют в свою работу новые услуги на основании сформированных клиентских путей, применяют комплексный подход к решению вопросов обратившихся. Персональные консультанты, расширенный банк вакансий от крупнейших интернет-порталов по поиску работы, - всё это уже есть в центрах занятости.

Председатель профильного комитета заметила, что подобные изменения стали возможны благодаря сотрудникам, преодолевшим длительный путь подготовки. Они и сейчас продолжают обновлять свои знания и профессиональные навыки как путем самообразования, так и принимая участие в различных обучающих мероприятиях, которые организует для регионов федеральный центр.

Кроме того, в модернизированной службе занятости населения появляются подразделения, выполняющие принципиально новые задачи. К примеру, отдел дизайна клиентского опыта отвечает за разработку маршрутов для разных групп населения. «Это позволяет выстроить движение гражданина от получения одной услуги к другой с максимальной эффективностью. Построить такой маршрут помогают сами люди – с ними проводятся глубинные интервью, чтобы получить оценку организации сервиса в кадровом центре», - уточнили в комитете.

В ведении отдела активной политики занятости населения, анализа рынка труда и статистики — обобщение сведений о кадровой ситуации и контроль дополнительных мер поддержки.

Есть и структуры, направленные на решение узконаправленных задач. Например, «Женский клуб», в рамках которого для представительниц прекрасного пола проводят тренинги, семинары, мастер-классы, благодаря чему они могут реализовать свой предпринимательский потенциал или превратить хобби в дополнительный заработок. Особое внимание уделяется матерям дошкольников: всего за четыре месяца текущего года в центры занятости населения Псковской области обратились около 100 женщин, у которых есть дети в возрасте до семи лет. Больше половины из них были успешно трудоустроены.

В рамках работы «Клуба работодателей» представители предприятий и службы занятости населения рассматривают актуальные вопросы кадровой политики и трудоустройства специалистов. А одним из самых интересных, ярких и эффективных открытий Алёна Трунова считает появление в Пскове Молодежного кадрового центра, который помогает поддержать молодежь в выборе и построении карьерного маршрута, да и в целом повысить конкурентоспособность начинающих специалистов на рынке труда.

Об успехах работы в данном направлении свидетельствует статистика. Так, уровень безработицы молодежи по региону в возрасте от 15 до 24 лет в 2023 году составил 3,7% (установленный Минтрудом России целевой показатель на 2023 год — 11%); в возрасте от 15 до 29 лет - 4,1% (при целевом показателе 7,5%).

Найти работу по душе

Оценить проводящуюся модернизацию службы занятости все желающие могли на Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей», региональный этап которой состоялся в апреле. Площадки для общения работодателей и соискателей были открыты во всех муниципалитетах, их посетили свыше 2 тысяч человек. На рассмотрение соискателей были представлены 2,5 тысячи вакансий от 200 предприятий и организаций Псковской области. Большая часть предложений — из реального сектора экономики. В частности, предприятия искали трактористов, сборщиков электрических машин и автоматов, швей и операторов производственных линий, упаковщиков, а также других представителей рабочих профессий. Было представлено большое количество инженерных вакансий, в том числе в Великих Луках — промышленной столице региона.

По оперативным данным, которые приводил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, 418 человек получили предложения от работодателей сразу после ярмарки.

Для тех, кто тогда не нашёл подходящую работу или сотрудников, вскоре появится возможность это сделать: 28 июня состоится федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Его участниками уже готовятся стать более 70 работодателей региона, в том числе 16 организаций оборонно-промышленного комплекса. Вакансии представят крупные медучреждения, ведущие промышленные и сельскохозяйственные предприятия, финансовые организации, исполнительные органы муниципального и областного уровней.

«Соискатели смогут найти вакансию по душе – в прошлом году, к примеру, более 300 человек были трудоустроены», - заметили в комитете по труду.

В первом квартале текущего года при содействии службы занятости населения трудоустроены 770 человек. Показатели уровня безработицы в Псковской области снижаются: с 6,5% в 2020-м году до 2,9% в 2023 году. В этой части регион положительно отмечен и на федеральном уровне — общероссийский уровень безработицы в прошлом году составлял всего 3,2%.

Обучение с нуля

Для закрытия кадровой потребности служба занятости занимается переобучением разных категорий граждан. Образовательные программы реализуются по наиболее востребованным в регионе специальностям, освоить которые можно совершенно бесплатно.

Записаться на обучение можно прямо на портале «Работа России». Затем потребуется пройти профориентацию в центре занятости, чтобы подобрать наиболее подходящую программу с учётом личности соискателя и потребностей рынка труда, предоставить необходимые документы. Обучение ведётся как очно, так и дистанционно, если такой формат предусмотрен для конкретного направления.

«В 2023 году обучение прошли 1 112 человек, всего поступило 2799 заявок, из них одобрены 1870. По состоянию на 28 мая текущего года освоить новые компетенции пожелали 307 человек, 38 из них уже проходят обучение, ещё 54 заявки на стадии заключения договора», - озвучила данные Алёна Трунова.

Она напомнила, что с 2024 года перед началом обучения граждане заключают трехсторонний договор с образовательной организацией и работодателем, который готов предоставить сотруднику новое рабочее место, либо сохранить за ним действующее. По прогнозам, это должно увеличить количество людей, находящих работу непосредственно после переобучения. В прошлом году трудоустроились 742 человека, освоивших образовательные программы через центры занятости.

Профессии, которые интересуют людей, совершенно разные. Так, в 2023 году наиболее востребованными направлениями были «1С программист», «Государственное и муниципальное управление», «Машинист (кочегар) котельной», «Охранник», «Парикмахер», «Повар», «Специалист по маникюру», «Специалист по работе на маркетплейсах».

А вот псковичка Елена Кадрова решила пройти бесплатные курсы по графическому дизайну. «О возможности переобучиться я узнала на сайте «Работа России». Пошла в центр занятости, зарегистрировалась в качестве безработной, - вспомнила она. - На тот момент организация, в которой я работала ранее, закрылась. К тому же, давно подумывала о смене профессии, поскольку здоровья уже не хватает».

Профессию дизайнера горожанка выбрала в связи с возможностью трудиться из дома и реализовать себя в творчестве. Также привлекла перспектива отсутствия начальника и работы на фрилансе - для образа жизни Елены это очень удобно.

Очное обучение длилось чуть больше месяца. «Занятия проходили в классе, на компьютерах. Я, на самом деле, в восторге, потому что абсолютно с нуля меня обучили новой профессии. Программы, в которых теперь работаю, до этого не открывала ни разу в жизни. А выйдя из учебного центра, уже вполне могла самостоятельно в них ориентироваться».

После окончания обучения Елена снялась с учёта, как безработная, и открыла самозанятость. Стала искать заказы, сперва получалось с переменным успехом. Но со временем трудности закончились, всё наладилось.

«Сейчас я продолжаю заниматься дизайнерским делом. Для меня это больше хобби, развлечение для домохозяйки, остальное свободное время уходит на другие дела. Важно, что это мой личный выбор, и, к тому же, неплохая подработка, которая приносит мне дополнительный доход и удовольствие. Я творчески развиваюсь, когда работаю, ни разу не пожалела, что прошла это переобучение», - подытожила наша собеседница.

В настоящее время ситуация на рынке труда Псковской области оценивается как стабильная, однако расслабляться пока ещё рано. Перед экономикой региона стоит много вызовов, да и кадровый голод никто не отменял. Решить наболевшие вопросы планируется за счёт нового нацпроекта «Кадры», призванного наполнить дефицитные сферы квалифицированными специалистами, в том числе за счёт привлечения молодёжи.

Ульяна Лаблюк

Теги: #работа #центр занятости #трудоустройство #вакансии
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Довольны ли вы вывозом мусора?
В опросе приняло участие 197 человек
30.05.2024, 09:560 Дом сгорел в псковском садоводстве «Погорелка» из-за удара молнии 30.05.2024, 09:430 Фестиваль «Другое искусство» стартует в Пскове 30.05.2024, 09:340 На пороге перезагрузки 30.05.2024, 09:190 Умерла Анастасия Заворотнюк
30.05.2024, 09:150 Акция «Цветы жизни» пройдет в Дновском районе 30.05.2024, 09:000 Доля российских сайтов на зарубежных хостингах сократилась до 6% 30.05.2024, 08:400 Площадь защитных лесов в РФ выросла за год на 1,2 млн га 30.05.2024, 08:231 Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Псковской области
30.05.2024, 08:200 Власти планируют простимулировать бизнес переводить беременных на удаленку 30.05.2024, 08:000 Мурашко отметил снижение числа курильщиков в России 30.05.2024, 07:400 В МВД предложили ограничить продажи алкоголя в duty free на внутренних рейсах 30.05.2024, 07:200 Московская певица и музыкант Варвара Визбор выступит на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры
30.05.2024, 07:000 Россиян предупредили о штрафах за поджог тополиного пуха 29.05.2024, 22:000 Пропавшего лесоруба продолжают искать в Псковской области 29.05.2024, 21:490 Спектакль «Черная речка. Кукольная дуэль» покажут на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры 8 июня 29.05.2024, 21:400 Прокуратура предлагает псковичам сообщить о нарушениях в колониях
29.05.2024, 21:390 ФК «Псков» проиграл команде «Тосно» из Санкт-Петербурга 29.05.2024, 21:320 ТНТ планирует перезапуск сериала «Универ» 29.05.2024, 21:200 Юрист рассказал о рисках нелегальных ставок на спорт 29.05.2024, 21:000 Расплачиваться в магазинах улыбкой готовы пока только 7% псковичей — опрос
29.05.2024, 20:510 В Пскове сотрудники МЧС поделились с детьми и подростками полезными советами в области безопасности 29.05.2024, 20:403 Знания 200 тысяч учителей точных и естественных наук потребуется обновить к 2030 году 29.05.2024, 20:400 Псковские курсанты приняли участие в противопожарной тренировке 29.05.2024, 20:300 Росстат рассказал о ценах на плодоовощную продукцию
29.05.2024, 20:290 Причиной возгорания в жилом доме по улице Ваганова в Пскове стал грозовой разряд — МЧС 29.05.2024, 20:200 Офис приема граждан отделения Росгвардии в Великих Луках открылся после реконструкции 29.05.2024, 20:080 Роспотребнадзор посоветовал сократить рабочий день на час из-за жары 29.05.2024, 20:002 Жители Псковской области могут решать свои проблемы через госпаблики
29.05.2024, 19:500 Завершается прием заявок на участие в Международной премии #Мывместе 29.05.2024, 19:400 Полицейские позволили псковским школьникам изучить патрульные автомобили 29.05.2024, 19:270 Град размером с монету сфотографировали в Идрице 29.05.2024, 19:200 Общественники проверили условия содержания женщин в великолукском СИЗО
29.05.2024, 19:110 На Солнце произошла новая мощная вспышка 29.05.2024, 19:000 «Трудный путь Пушкина к православию» в Пскове обсудят на лекции 29.05.2024, 18:510 Драму «Царь Иудейский» покажут в Псковской областной филармонии 29.05.2024, 18:400 Каждый третий мужчина в Пскове выступает против сокращенной пятницы только для женщин — опрос
29.05.2024, 18:300 «Студентом года» в Великих Луках стала представительница ВЛГАФК 29.05.2024, 18:200 «Зверьё моё»: Звёзды псковского СИЗО 29.05.2024, 18:000 17 дворовых территорий отремонтируют в Великих Луках в этом году 29.05.2024, 18:000 Летний фестиваль ГТО среди школьников завершился в Пушкинских Горах
29.05.2024, 17:540 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 29 мая 29.05.2024, 17:530 Псковичей приглашают к участию во всероссийском конкурсе «Юный управдом» 29.05.2024, 17:500 Онлайн-брифинг о формировании налоговых уведомлений за 2023 год. ВИДЕО 29.05.2024, 17:470 Жилой дом горит на улице Ваганова в Пскове
29.05.2024, 17:440 Мужчина нашел наркотик в черте Пскова и попал за решетку 29.05.2024, 17:420 Более 20 тысяч великолучан приняли участие в субботниках 29.05.2024, 17:411 Координатор «Женского движения Единой России» передала книги в сельские библиотеки 29.05.2024, 17:370 Началось интернет-голосование за участниц фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки»
29.05.2024, 17:340 Армен Мнацаканян окажет содействие в разработке алгоритма определения наследников погибших военнослужащих 29.05.2024, 17:250 ВТБ запускает активную интеграцию розничных клиентов «Открытия» 29.05.2024, 17:100 Состояние крыши многоэтажки проверили специалисты «Нового квартала» в Печорах 29.05.2024, 17:080 Повышенный НДФЛ: обоими концами по мужику
29.05.2024, 16:590 135 тысяч уведомлений об уплате налога на имущество направили псковичам в электронном виде в 2023 году 29.05.2024, 16:470 Капремонт начался в херсонской школе-интернате при поддержке Псковской области 29.05.2024, 16:420 Волонтеры из Великих Лук побывали на экскурсии в Государственной Думе 29.05.2024, 16:380 Псковская таможня проведет традиционную акцию «На что жалуетесь?»
29.05.2024, 16:351 Александр Котов о «фуроре» и составе делегации на Днях Псковской области в Совфеде 29.05.2024, 16:220 Названы автомобили с пробегом, которые можно продать за один день 29.05.2024, 16:040 Народный коллектив хореографического ансамбля «Юность» выступит в Пскове 29.05.2024, 15:590 Ушла из жизни заведующая великолукским детским садом №20 Марина Костюк
29.05.2024, 15:550 Почему не все объекты имущества указываются в налоговом уведомлении, рассказали эксперты 29.05.2024, 15:540 Мошенники лишили пятерых жителей Псковской области доступа к «Госуслугам» 29.05.2024, 15:510 Повторить с детьми правила электробезопасности призывают родителей псковские энергетики 29.05.2024, 15:450 Звуки и запахи реки и леса используют в «зоне погружения» на новой выставке в «Михайловском»
29.05.2024, 15:400 Водитель грузовика попытался подкупить таможенника в Пыталовском районе 29.05.2024, 15:350 Кто обязан платить налог на имущество, объяснил эксперт 29.05.2024, 15:322 Александр Котов в программе «Дом Советов»: федералы нам помогут? ВИДЕО 29.05.2024, 15:280 Мастер-классы по созданию картин из полиэтиленовых пакетов проходят в Псковской области
29.05.2024, 15:240 Псковича будут судить за попытку выкупить у полиции свой утерянный поддельный паспорт 29.05.2024, 15:120 «PRO-ПРАВО»: Про самозанятость. ВИДЕО 29.05.2024, 15:113 Александр Котов объяснил, почему регоператор по обращению с ТКО не должен быть государственным 29.05.2024, 15:100 Володин отреагировал на ситуацию с досмотром перед ЕГЭ в Воронеже
29.05.2024, 15:030 Уличное представление и спектакль пройдут в Пскове 30 мая 29.05.2024, 14:570 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о формировании налоговых уведомлений за 2023 год 29.05.2024, 14:480 Александр Котов: Мы готовы поддерживать любые инвестпроекты 29.05.2024, 14:471 Спрос на аренду электросамокатов в Пскове в мае вырос на 60%
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru