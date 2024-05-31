Общество

Финал проекта «Мисс и Миссис Великие Луки-2024» будут транслировать онлайн

Прямая трансляция большого финала фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки-2024» будет проходить на официальном паблике проекта в социальной сети «ВКонтакте». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

«По просьбам наших подписчиков и ввиду того, что количество билетов ограничено, оргкомитет приглашает всех присоединиться к большому шоу через прямую трансляцию», - пояснили организаторы.

Трансляция начнется в 17.00, смотреть финал фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки-2024» можно будет по ссылке.