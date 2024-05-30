Общество

Объявлен состав жюри на финале конкурса «Мисс и Миссис Великие Луки»

Финал четвертого сезона конкурса «Мисс и Миссис Великие Луки» состоится в День защиты детей, 1 июня, в Доме культуры Ленинского комсомола, мероприятие будет посвящено Году семьи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Девушки и женщины из Великих Лук примут участие в конкурсной программе, которая включает в себя дефиле, выход в купальниках, творческое испытание и спортивный конкурс. По итогам выступления будут определены пять топовых номинаций в каждой категории, в том числе Мисс Великие Луки, Миссис Великие Луки и Миссис Великие Луки классик.

В жюри конкурса в этом году вошли :

президент федерации «Миссис Санкт-Петербург», организатор и директор конкурса «Миссис Санкт-Петербург» и «Миссис Ленинградская область», организатор и директор «Миссис Балтия» и «Миссис Северо-Запад», региональный директор конкурса Mrs Globe по странам СНГ Наталья Рогова,

дизайнер-модельер меховых изделий, обладательница титула «Гран-при конкурса "Миссис бабушка Псков"-2017», обладательница титула Grandma Planet на конкурсе Grandma Universe в Софии в январе 2020 года Светлана Шумейко,

Миссис королевских симпатий Миссис Россия-2023, Миссис Псков-2022 Кристина Гончарова,

Миссис зрительских симпатий Миссис Россия-2022, Миссис Псков-2021 Наталья Мерелайне,

Мисс Великие Луки-2023 Кристина Шлепоченко,

Миссис Великие Луки-2023 Юлианна Новикова,

Миссис Великие Луки классик-2023 Наталья Мазорук,

Миссис Великие Луки пышные формы-2023 Наталья Ильина,

Мисс Псков-2023 Лиана Васильева,

Вице-Мисс Псков-2006, специалист по маркетингу компании «Эко компаунд групп» Элеонора Разумова,

руководитель улиточной фермы Escargot D'Or Алексей Корочкин,

известный фотограф Ирина Большакова,

руководитель производства «Эко компаунд групп» Михаил Киреев,

Миссис Северо-Запад классик-2024, Миссис Псков-2021 гран-при Татьяна Михеева,

Первая вице-Миссис Северо-Запад-2024, абсолютная королева Пскова-2023 Кристина Разумович,

Мисс Псков-2022 Варвара Амелина,

Миссис достояние Великие Луки-2022, многодетная мама, модель, стилист и визажист проекта, партнер фестиваля Антонина Спиридонова.

Вход гостей с 16.00. Начало шоу и трансляции в 17.00.