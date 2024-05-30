Объявлен состав жюри на финале конкурса «Мисс и Миссис Великие Луки»

Финал четвертого сезона конкурса «Мисс и Миссис Великие Луки» состоится в День защиты детей, 1 июня, в Доме культуры Ленинского комсомола, мероприятие будет посвящено Году семьи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.
Девушки и женщины из Великих Лук примут участие в конкурсной программе, которая включает в себя дефиле, выход в купальниках, творческое испытание и спортивный конкурс. По итогам выступления будут определены пять топовых номинаций в каждой категории, в том числе Мисс Великие Луки, Миссис Великие Луки и Миссис Великие Луки классик.
В жюри конкурса в этом году вошли :
- президент федерации «Миссис Санкт-Петербург», организатор и директор конкурса «Миссис Санкт-Петербург» и «Миссис Ленинградская область», организатор и директор «Миссис Балтия» и «Миссис Северо-Запад», региональный директор конкурса Mrs Globe по странам СНГ Наталья Рогова,
- дизайнер-модельер меховых изделий, обладательница титула «Гран-при конкурса "Миссис бабушка Псков"-2017», обладательница титула Grandma Planet на конкурсе Grandma Universe в Софии в январе 2020 года Светлана Шумейко,
- Миссис королевских симпатий Миссис Россия-2023, Миссис Псков-2022 Кристина Гончарова,
- Миссис зрительских симпатий Миссис Россия-2022, Миссис Псков-2021 Наталья Мерелайне,
- Мисс Великие Луки-2023 Кристина Шлепоченко,
- Миссис Великие Луки-2023 Юлианна Новикова,
- Миссис Великие Луки классик-2023 Наталья Мазорук,
- Миссис Великие Луки пышные формы-2023 Наталья Ильина,
- Мисс Псков-2023 Лиана Васильева,
- Вице-Мисс Псков-2006, специалист по маркетингу компании «Эко компаунд групп» Элеонора Разумова,
- руководитель улиточной фермы Escargot D'Or Алексей Корочкин,
- известный фотограф Ирина Большакова,
- руководитель производства «Эко компаунд групп» Михаил Киреев,
- Миссис Северо-Запад классик-2024, Миссис Псков-2021 гран-при Татьяна Михеева,
- Первая вице-Миссис Северо-Запад-2024, абсолютная королева Пскова-2023 Кристина Разумович,
- Мисс Псков-2022 Варвара Амелина,
- Миссис достояние Великие Луки-2022, многодетная мама, модель, стилист и визажист проекта, партнер фестиваля Антонина Спиридонова.
Вход гостей с 16.00. Начало шоу и трансляции в 17.00.