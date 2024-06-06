Общество

Андрея Турчака наградили медалью преподобного Мартирия Зеленецкого

Врио главы Республики Алтай Андрея Турчака наградили медалью преподобного Мартирия Зеленецкого I степени, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Награждение прошло в рамках празднования Дней Пушкинской поэзии и русской культуры на территории Свято-Успенского Святогорского монастыря 6 июня.

Также медалью преподобного Мартирия Зеленецкого награждены директор Пушкинского Заповедника Георгий Василевич, председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик.

Медаль преподобного Мартирия Зеленецкого - высшая награда Великолукской епархии. Учреждена благословением патриарха и Московского и всея Руси Кирилла 27 июля 2018 года.

Медалью преподобного Мартирия Зеленецкого награждаются священнослужители, церковнослужители, монашествующие и миряне за понесенные ими труды и заслуги перед Великолукской епархией.

Медалью преподобного Мартирия Зеленецкого награждаются за долговременную и успешную работу в области пастырского служения, богословской, научной и административной деятельности, возрождении духовной жизни, восстановлении храмов, миссионерских, благотворительных, социальных и просветительских трудах на епархиальном уровне.

Смотрите также Андрей Турчак и Сергей Безруков приехали в монастырь в Пушкинских Горах

Напомним, Дни Пушкинской поэзии и русской культуры пройдут с 6 по 9 июня в Пушкинских Горах.