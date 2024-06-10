Общество

6 из 10 трудовых коллективов в Пскове дарят подарки коллегам в честь рождения ребенка — опрос

6 из 10 трудовых коллективов в Пскове дарят подарки коллегам в честь рождения ребенка. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие менеджеры по персоналу и представители трудоустроенного экономически активного населения.

У 6% компаний есть специальные программы поддержки для женщин, которые находятся в отпуске по беременности и родам. Эти меры не предусмотрены Трудовым кодексом РФ и обычно включают в себя дополнительные выплаты или единовременную помощь при рождении ребенка. Некоторые работодатели оплачивают новорожденному полис добровольного медицинского страхования.

Коллеги гораздо чаще проявляют заботу о молодых родителях и новорожденных, чем работодатели. 61% псковичей сообщили, что в их коллективах принято дарить подарки или деньги сослуживцам в честь рождения ребенка. Причем чаще о такой традиции сообщали женщины (70% против 52% среди мужчин).