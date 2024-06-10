Общество

Ежегодно приходится спиливать большое количество деревьев — Борис Елкин

Ежегодно в Пскове приходится спиливать большое количество деревьев. Работа по восстановлению зеленого фонда ведется, однако по действующим нормативам сажать деревья не всегда можно в тех местах, где они росли до этого. Например, над инженерными коммуникациями. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в программе «Собственной персоной» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Ежегодно приходится спиливать больше количество деревьев, особенно аварийных, а таковых немало у нас в городе. Бывает, аварийные деревья падают. В том числе на автомобили», - сказал Борис Елкин.

Он отметил, что если автомобиль был припаркован по правилам, администрация Пскова оказывает помощь собственникам в части восстановления ущерба. Если же автомобиль был припаркован, например, на зеленой зоне, администрация ответственности не несет.

Градоначальник добавил, что в городе нужно сажать новые деревья, но зачастую возникают трудности. Например, на обновленной улице Яна Фабрициуса сажать деревья нельзя, поскольку там проходят коммуникационные сети.

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«Надо понимать, что над водопроводными трубами, трубами горячего теплоснабжения или под электросетями деревья не должны расти. Если посмотреть карту города и расположение сетей, мы должны большую часть деревьев вырубить и не сажать. Но мы пытаемся творчески подыскивать варианты, чтобы это сделать. По нормативам во многих местах сажать новые деревья нельзя», - объяснил Борис Елкин.

Гость студии подчеркнул, что посадки тем не менее ведутся ежегодно. Еще одна проблема — поливка. Многие деревья не приживаются в первый год и погибают.

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Комментируя обсуждение о необходимости в Пскове дендролога, Борис Елкин заметил, что такой сотрудник уже есть «на аутсорсе» — он оказывает консультативные услуги.