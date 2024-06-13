Общество

Землянику и «лисички-клопики» собирают в лесах Псковской области

Небольшие лисички собирают в лесах Псковской области. Грибники делятся снимками в группе «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Юлия Алексеева-Романова / «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском»

«Лес начинает просыпаться», - написала женщина, которая нашла лисички в Печорском муниципальном округе.

Также в лесах продолжают расти белые и подосиновики, на делянках созревает земляника.

Фото: Евгений Попов / «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском»

«Гдовский район. Около 10 штук (белых - ред.), все с жильцами или уже поникшие. Лисички - клопики», - поделился наблюдениями еще один грибник.

Фото: Анна Пшеницына / «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском»

Ранее сообщалось, что боровики выросли на кладбище в Невельском муниципальном округе.