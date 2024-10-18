Общество

«Инопланетные» грибы нашли в лесах Псковской области

Фото с синими грибами, которые называются строфария сине-зеленая (Stropharia aeruginosa), опубликовали в сообществе «ВКонтакте» «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском».

Фото: Анюта Пшеницына / «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском»

«Вот такие сегодня нашла инопланетные грибочки. Строфария сине-зелёная», - поделилась псковичка.

Строфария сине-зеленая — мелкие грибы, по способу питания похожие на шампиньоны. Растет группами или пучками на мертвых стволах и пнях хвойных деревьев, главным образом елей, сосен, пихт. Реже она встречается на мертвых лиственных деревьях.

Ранее сообщалось, что жительница Псковской области обнаружила в лесу редкий гриб - Ризопогон.