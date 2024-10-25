Общество

«Лес приятно удивил»: псковичи закрывают грибной сезон

Наступила грустная пора для все псковских грибников - прощание с сезоном «тихой охоты». Многие подводят итоги, делятся впечатлениями, достижениями и самые крупными сборами за 2024 год. Свои искренние благодарности лесам Псковской области они выражают в сообществе «ВКонтакте» «Грибы Псковской/ Рыбалка на Чудском».

Фото: сообщество ВКонтакте «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском»

В эти выходные в сообществе многие грибники объявили о своём последнем выезде в этом году и отметили, что лес напоследок очень приятно удивил.

«И у нас тоже сегодня было закрытие грибного сезона. Лес приятно удивил количеством и качеством грибов!» - пишут грибники.

Фото: Galina Vasileva / «Грибы Псковской/ Рыбалка на Чудском»

В Новоржевском округе несмотря на закрытие сезона грибники вёдрами вывозили белые грузди.

Фото: Еленка Каштанова / «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском»

В Великолукском районе будни грибников скрасила ярко-розовая малина, которая усыпала лес.

«Лес удивляет и радует. Летом не было малины, а сейчас не ленись и собирай. Великолукский район», - поделились подписчики группы.

Фото: Ирина Харлашова / «Грибы Псковской/ Рыбалка на Чудском»

Благодаря дарам леса прощание прошло тепло и оставило для грибников самые приятные впечатления.

«Вырвались на часок в лес. Захотелось сказать до свидания, до следующего сезона... Нашли четыре белых, но живой только один, но какой! Немножко зеленушек и моховичков. Лес завораживает и тянет к себе сам по себе... Грибы - награда! Спасибо группе и всем влюблённым в грибную охоту за то, что делились своими эмоциями, хорошим настроением, трофеями! Спасибо, лес! До следующего сезона!» - прощаются с лесом грибники.