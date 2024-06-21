Общество

Инвалида-колясочника не хотели пропускать на псковскую ярмарку «Виноград»

Инвалида-колясочника, бывшего депутата Псковской городской Думы Федора Постнова не хотели пропускать на эногастрономическую ярмарку «Виноград», которая открылась в Пскове сегодня, 21 июня. Комментируя ситуацию, в администрации Пскова сообщили, что произошло «досадное недоразумение».

Фото здесь и далее: Федор Постнов / «Жесть по-псковски»

«"Виноград", что в Финском парке. Не пускают. Приказ: на электро и велосипедах нельзя», - рассказал о ситуации Федор Постнов. Пост он разместил в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

После появился комментарий администрации Пскова. Там заверили, что доступ маломобильных граждан на территорию ярмарки «Виноград» не ограничен. «На пункте пропуска допустили досадное недоразумение! Автор поста, Федор Борисович Постнов, беспрепятственно проследовал на территорию ярмарки. Приносим извинения за доставленные неудобства!» - сообщили в администрации.

Напомним, ярмарка будет проходить с 21 по 30 июня.