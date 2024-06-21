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Общество

Георгий Василевич вошёл в обновлённый состав Общественного совета при Россотрудничестве

23.06.2024 10:00|ПсковКомментариев: 0

Директор государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич вошёл в обновлённый состав Общественного совета при Россотрудничестве (Федеральном агентстве по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству), точнее — в комиссию Общественного совета по вопросам популяризации российской культуры, традиционных духовно-нравственных ценностей и патриотического воспитания. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в музее.


Фото предоставлено музеем-заповедником «Михайловское»

 В Пушкинском Заповеднике также рассказали, что на завершающейся неделе в Москве, в конференц-зале Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, состоялось установочное совещание комиссии, в которую, кроме Георгия Василевича, включены многие видные деятели отечественной культуры и искусства. Среди них, например, исполнительный директор Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии Фёдор Соснов, заместитель председателя правления Союза писателей России Валерий Латынин, первый заместитель директора «Русского географического общества» Илья Гуров, заместитель гендиректора Всероссийской государственная библиотека иностранной литературы имени М.И. Рудомино Мигель Паласио, руководитель Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов, насельник московского Сретенского монастыря, редактор сербской версии православного информационного интернет-портала «Православие.ru» иеромонах Игнатий (Андрей Шестаков), другие. 

На обсуждение были вынесены итоги работы комиссии в прошлом году и планы на 2024-й, а также вопросы культурно-гуманитарного характера, касающиеся, в первую очередь, деятельности по формированию объективного восприятия России в мире, сохранению исторической правды, продвижению традиционных духовных ценностей. Участники встречи высказали свои предложения, связанные с проведением музейных выставок, концертов и спектаклей, поэтических конкурсов и литературных фестивалей, показом документальных и художественных фильмов, проч., проч.  

В «Михайловском» напомнили, что нынешней весной музей-заповедник в лице его руководителя Георгия Василевича и Россотрудничество в лице его руководителя Евгения Примакова подписали соглашение. Документ, в частности, предполагает, что в Русских домах по всему миру в этом году в честь 225-летия со дня рождения А.С. Пушкина будут организованы фото- и художественные экспозиции, подготовленные в «Михайловском».

 


 

Теги: #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
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