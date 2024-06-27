Общество

Новгородцы знакомятся с лучшими практиками Псковской области в социальной сфере

В Псковскую область с рабочим визитом прибыла делегация Новгородской области для обмена опытом в гуманитарной сфере. В ее составе представители исполнительной власти соседнего региона. Руководит группой председатель правительства Новгородской области Анна Тимофеева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В четверг, 27 июня, гости посетят ряд социальных объектов в городе Пскове и Печорском районе и ознакомятся с лучшими практиками, реализуемыми в Псковской области в сфере образования, здравоохранения и социальной защиты населения.

В планах новгородской делегации знакомство с деятельностью Псковской областной инфекционной клинической больницы, Псковского клинического перинатального центра, Социального городка и Псковского государственного университета. Кроме того, состоится визит на строительную площадку Всероссийского детского центра «Печоры».

Продуктивными методиками и кейсами, а также опытом цифровизации процессов с коллегами поделятся председатели региональных комитетов и начальники управлений правительства области. В частности, псковичи расскажут об интересных наработках в части борьбы с инфекционными заболеваниями, а также об эффективных практиках по поддержке детства и материнства, пожилых граждан и людей с ограничениями по здоровью. В ходе совместной работы также будут также рассмотрены вопросы кадровой политики в социальной сфере.

«Очень приятно, что Псковская область пригласила нас для совместной работы. Мы давно являемся партнерами, добрыми друзьями и делимся опытом по ключевым направлениям в социальной сфере. Уже обсудили цифровые решения, которые активно внедряются в Псковской области в различных отраслях. Уверена, почерпнем много полезного и будем дальше взаимодействовать», — отметила председатель правительства Новгородской области Анна Тимофеева.

Отметим, визит новгородцев на Псковскую землю — ответный жест. Весной делегация Псковской области посетила Новгородскую область, где познакомилась с лучшими практиками региона, посетив Семейный многофункциональный центр, Реабилитационный детский центр для инвалидов, службу занятости и ряд объектов здравоохранения.

«Мы действительно давно и плодотворно сотрудничаем и вместе находим полезные решения для наших граждан. Сегодня нам всем важно увидеть новые технологии и способы решения социальных проблем. Надеемся, что в этой встрече найдем новые точки соприкосновения по многим вопросам», — отметила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.