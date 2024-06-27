Стало известно, кто станет генеральным партнером фестиваля «Виноград» в Пскове в 2025 году

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил, кто станет генеральным партнером эногастрономического фестиваля «Виноград» в следующем году. В этом качестве выступит АО «Россельхозбанк».
«На рабочей встрече поблагодарил за такое решение заместителя председателя правления банка Дениса Константинова. Уверен, наш «Виноград» станет ещё более яркой и востребованной площадкой для популяризации отечественной фермерской продукции», - написал глава региона в своем Telegram-канале. По словам Михаила Ведерникова, также обсуждалось взаимодействие в экономике в рамках подписанного на ПМЭФ соглашения. В частности, участники встречи рассмотрели возможность для Псковской области стать пилотным регионом в программе «Инновация и молодежь», которая объединит молодых учёных для развития сельского хозяйства и внедрения инновационных решений в сферу АПК.
Как сообщалось ранее, в воскресенье, 30 июня, в Пскове проходит заключительный день эногастрономического фестиваля «Виноград». Жители и гости города могут принять участие в мастер-классах, послушать музыкантов, увидеть спектакли, фильмы и выступление фокусника, принять участие в играх и спортивно-развлекательных мероприятиях.
Ярмарка проходила в Финском парке с 21 по 30 июня. На фестивале можно было продегустировать российские напитки, сыры, принять участие в мастер-классах, послушать лекции и живую музыку. Представлены более 40 брендов Кубани, Кавказа, Крыма и Дона.