Общество

Псковских коневодов призвали регистрировать бизнес и обеспечить безопасный прокат

Публичные слушания на тему запрета нахождения лошадей и пони в парках, скверах, на площадях и пешеходных зонах, а также на территориях памятников архитектуры и искусства, мемориальных комплексов состоялись в Пскове сегодня, 21 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее Александра Елисеева

Начальник контрольного управления администрации города Пскова Наталья Симонова зачитала доклад о необходимости ограничения нахождения лошадей на территории города.

«Лошади - непредсказуемые животные, которые могут принести вред здоровью граждан города Пскова. В администрацию города Пскова поступают жалобы, люди считают недопустимым реализацию услуг по катанию на лошадях вне территорий, предусмотренных для этого», — сказала она и уточнила, что осуществление подобной деятельности также нередко является незаконной предпринимательской деятельности.

Коневладелец Ольга Бойчук предложила организовать катание на лошадях в Детском парке, а не ограничивать прокат лошадей в парках полностью.

«Мы считаем, что этот запрет вынудит лошадей находится на тротуарах города Пскова. Также лошади являются полноценными участниками дорожного движения, и ограничивать их передвижение по городу - незаконно», — сказала Ольга Бойчук и уточнила, что предложенные места, в частности на Сиреневом бульваре, неудобны для псковичей.

Она представила обращение граждан, где 244 человека выступили за разрешение проката лошадей в парках города Пскова.

Представитель Следственного комитета Надежда Юхневич отметила, что услуги, которые оказывают присутствующие на общественных слушаниях коневоды, незаконны, так как данный бизнес не зарегистрирован, а также дети находятся на лошадях без защитного оборудования. Эта халатность повлекла травмирование ребенка.

«При этом я за время наблюдения никогда не видела, чтобы там была вода и еда для лошадей. Вам не запрещено передвигаться на лошади или гулять с ней, но если вы оказываете услугу, то вы обязаны зарегистрировать бизнес и катать детей безопасно, в специально оборудованных местах с мягким покрытием, а не по асфальту в Детском парке. Я полностью поддерживаю эти поправки и считаю, что для лошадей существует ипподром или специально оборудованные места», - сказала Надежда Юхневич.

При этом, по её словам, коневоды не только в обход закона осуществляют предпринимательскую деятельность в парках, но и приглашают несовершеннолетних для работы с животными.

Депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин выступил с обращением к коневодам: «Если вы оказываете услугу и берете за это деньги, то извольте оформить это как предпринимательство и осуществляете эту деятельность законно и безопасно. Давайте двигаться по правовому полю. Сейчас вы говорите, что якобы бесплатно катаете людей, занимаетесь благотворительностью и берете за это пожертвования», - сказал он.

Проект решения Псковской городской Думы о внесении соответствующих изменений в правила благоустройства города опубликовали на сайте муниципального образования «Город Псков» 16 апреля.

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Пскович Виктор Иванов предложил провести голосование среди псковичей о комфортных для них местах проката лошадей и обязать коневодов закупить необходимое для безопасной езды снаряжение.

Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко добавил, что закон превыше всего, и предприниматели обязаны это учитывать.

«Время хапанья и рванья закончилось. Входите в законные рамки, соблюдайте законодательство, и все будут рады. Эта услуга не должна нести опасности ни дня одного ребенка. Заместитель главы администрации вас ждёт, он заявил об этом публично. Приходите на прием, сформулируйте свои предложения. Но законодательство надо соблюсти. Парк - это место отдыха, спокойствия. И люди не должны шугаться лошадей», — сказал Александр Гончаренко.

Заместитель главы администрации города Пскова Андрей Ульянов призвал коневодов прийти на личный прием. «Мы говорим о том, что любая услуга должна оказывается безопасно и законно. По итогу публичных слушаний целесообразно рекомендовать администрации города Пскова внести в Псковскую городскую Думу проект решения о внесении изменений в правила благоустройства и санитарного содержания, с учётом поступивших в ходе публичных слушаний предложений и замечаний», — сказал Андрей Ульянов.

Катание на лошадях и пони, а также на санях и гужевых повозках на всей территории Пскова предлагают ограничить специально отведёнными местами. Нахождение лошадей, пони или других вьючных, верховых животных в общественных местах Пскова также предложили запретить.

Стоит отметить, что еще в 2017 году Иван Цецерский в должности главы города Пскова заявлял, что Детский парк - не место для лошадей.

Глава города Пскова Борис Елкин также выразился против лошадей в парках и призвал не пользоваться этими услугами.

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Также все «за» и «против» на тему нахождения лошадей в парках и скверах Пскова прозвучали в рамках программы «Дневной дозор».