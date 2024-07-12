Общество

Важные для псковичей новые законы перечислил депутат Госдумы

На какие законы, которые были приняты в Госдуме на весенней сессии, стоит обратить внимание жителям Псковской области, рассказал депутат Государственной Думы от региона, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Весенняя сессия была насыщенной. Проходило очень много событий, большая работа велась самой Государственной Думой. На пленарных заседаниях проводились парламентские слушания по многим законопроектам. И сейчас это приближается к завершению. Но чем ближе к завершению, интенсивность проведения работы возрастает для того, чтобы не оставить "хвостов" перед отпуском и перед работой в регионах», - сказал Александр Козловский.

Депутат пояснил, что основные законопроекты, которые приняты недавно, это возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам. «Удалось все-таки убедить Минфин в том, что справедливо на сегодняшний день было бы проводить эту индексацию, которая была заморожена с 2016 года. К сожалению, мы столько времени потратили для того, чтобы вот этот законопроект провести и все-таки обязать Минфин проводить эту индексацию, с 2025- года эта индексация будет проводиться, и я надеюсь все-таки, что она в последующем уже не будет замораживаться», - пояснил он.

Также прошли серьезные изменения в налоговом законодательстве. «Дифференцированная шкала уплаты НДФЛ. Кстати, по этим законопроектам проходили парламентские слушания. Вячеслав Викторович (Володин, председатель Государственной Думы - ред.) непосредственно уделял внимание, привлекал экспертное сообщество, работало министерство финансов, налоговая служба, отвечали на вопросы, поясняли, делали поправки в законопроект. Законопроект был принят. Поэтому дифференцированная шкала уплаты НДФЛ принята», - отметил Александр Козловский.

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Также по фирмам, которые работают на упрощенной системе налогообложения, по уплате НДС, также прошли изменения.

«Мы работали с регионом, с предприятиями, которые работают там, в регионе, постарались учесть их пожелания. Но будем продолжать эту работу», - сказал депутат.

Также секретарь реготделения рассказал, что прорабатывается вопрос об ужесточении наказания для самокатчиков и велосипедистов, нарушающих правила движения.