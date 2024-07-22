Общество

День военно-морского флота отмечают в России

День военно-морского флота Российской Федерации отмечается в последнее воскресенье июля.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

День ВМФ — один из самых любимых праздников еще в СССР, а затем и в России. Его отмечают не только военнослужащие этих войск, но и все те, кто стоит на страже морских рубежей России, обеспечивает боеготовность кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных сил.

Создание регулярного военного флота в России было обусловлено настоятельной потребностью страны в преодолении территориальной, политической и культурной изоляции, ставшей на рубеже XVII-XVIII веков главным препятствием для экономического и социального развития русского государства, пишет Сalend.ru.

Сегодня военно-морской флот (ВМФ), являясь видом Вооруженных сил Российской Федерации, предназначен для вооруженной защиты интересов государства, ведения боевых действий на морских и океанских театрах войны. ВМФ способен наносить ядерные удары по наземным объектам противника, уничтожать группировки его флота в море и базах, нарушать океанские и морские коммуникации противника и защищать свои морские перевозки, содействовать Сухопутным войскам в операциях на континентальных театрах военных действий, высаживать морские десанты, участвовать в отражении десантов противника и выполнять другие задачи.

В состав ВМФ России входят надводные и подводные силы, морская авиация и береговые войска флота (морская пехота и войска береговой обороны), а также корабли и суда, части специального назначения, части и подразделения тыла. Кроме того, существует Гидрографическая служба ВМФ. Оперативно-стратегическими объединениями ВМФ России являются: Балтийский, Северный, Черноморский, Тихоокеанский флоты и Каспийская флотилия.