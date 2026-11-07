Актёр из «Ранеток» умер из-за куриной кости в горле

Актёр из «Ранеток» Иван Скицан умер из-за куриной кости в горле — он пытался протолкнуть её проволокой и разорвал себе пищевод.

По информации Mash, у 39-летнего артиста с рождения был сужен пищевод, из-за чего он перенёс больше десяти операций. Когда глотать стало ещё труднее, Иван начал проталкивать еду самодельным приспособлением из проволоки и трубки от капельницы.

Он подавился костью и снова воспользовался своим методом. После сильной боли в груди актёра госпитализировали. Врачи извлекли осколки и обнаружили глубокую рану. 3 ноября актёр скончался в реанимации.

Иван Скицан снимался в фильме Никиты Михалкова «Утомлённые солнцем 2» и сериале «Маргоша».