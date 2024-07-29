Общество

Количество детей с ожирением в Псковской области за три года выросло более чем на 23%

Количество детей с ожирением выросло в Псковской области более чем на 23%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

«Для Псковской области проблема ожирения является актуальной, поскольку, согласно статистическим данным, количество детей с диагнозом ожирения увеличивается. За последние три года увеличение составило более 23%», – рассказали в комитете.

При этом выявляемость при прохождении профилактического осмотра увеличилась более чем на 75%. В 2023 году диагноз ожирение впервые был установлен 720 пациентам (в 2022 году - 329).

В чем причины лишнего веса у детей, как решается эта проблема в регионе и главное — как могут помочь своим детям их самые близкие люди, читайте в материале по ссылке ниже.