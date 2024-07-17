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Общество

Масса проблем: чем опасен лишний вес у детей и как с ним бороться?

19.07.2024 17:15|ПсковКомментариев: 0

Специалисты бьют тревогу — все больше детей и подростков страдают ожирением. Недавнее исследование регионального Роспотребнадзора выявило, что этому заболеванию подвержены почти 40% псковских школьников. В чем причины лишнего веса у детей, как решается эта проблема в регионе и главное — как могут помочь своим детям их самые близкие люди, родители, разбирался обозреватель Псковской Ленты Новостей.

 

Исследовательская работа по изучению питания школьников в Псковской области, которую псковский Роспотребнадзор провел в рамках национального проекта «Демография», выявила пугающие цифры: среди детей и подростков школьного возраста 41,3% имеют избыточную массу тела и 34,8% - ожирение. Также отмечается низкая посещаемость детьми спортивных секций и дефицит двигательной активности в свободное время.

Выявленная проблема оказалась настолько серьезной, что на днях был подписан приказ комитета по здравоохранению об организации оказания медицинской помощи детям с ожирением в Псковской области.

Ожирение прогрессирует

Врачи констатируют: больных ожирением становится больше. «Россия входит в пятерку стран с самым большим количеством больных с ожирением, наряду с США, Китаем и Индией. Это заболевание идет рука об руку с другим опасным недугом - сахарным диабетом, неизбежным спутником прогрессирующего ожирения. Также растет количество больных ожирением среди детей и подростков», - отмечает главный врач псковской клиники, кандидат медицинских наук Елена Аверьянова.

По ее словам, одной из причин лишнего веса в детстве являются чаще всего является дисбаланс жиров, белков и углеводов рационе питания, то есть уменьшение количества белка и преобладание «быстрых» - простых углеводов, которые легко усваиваются и приводят к резкому повышению глюкозы в крови.

«Большое значение также имеет уровень физической активности. Если гиподинамия и дисбаланс в питании сочетаются с генетической предрасположенностью к сахарному диабету, то к подростковому возрасту небольшой лишний вес может превратиться в «полноценное» ожирение, которое во взрослой жизни способно вполне трансформироваться в инсулиннезависимый сахарный диабет»,- предупреждает она.

Полагаться на то, что ребенок вырастет и проблема как-то сама собой пройдет, не стоит. По словам Елены Аверьяновой, в случае появления лишнего веса в детском и подростковом возрасте нужно «безотлагательное обследование у эндокринолога, в том числе и с определением генетического риска данных заболеваний, нормализация рациона питания с заменой простых углеводов (картофель, сдоба, фастфуд) на сложные (макароны из твердых сортов пшеницы, гречневая крупа, овощи) и физическая активность с подбором вида и интенсивности занятий с тренером, учитывая особенности ребенка.»

«Родителям стоит начать беспокоиться, когда ребенок предпочитает углеводную пищу, избегает физических нагрузок, а его вес не соответствует возрастным показателям. Для этого нужно проходить периодические осмотры у педиатра, который и определит комплексное состояние здоровья ребенка, в том числе соответствие роста и веса возрасту ребенка», -говорит она.

Культура питания

Но бывает и так, что медицинское обследование не выявляет отклонений в работе органов, а значит, причина лишнего веса — расстройство пищевого поведения. И тогда неравнодушные и грамотные родители вполне могут сами помочь ребенку справиться с этой проблемой.

Причем, совсем не обязательно сразу записывать сына или дочь в спортивную секцию.

«Если мы говорим об избыточном весе, то существует заблуждение, что физическая активность все лечит. На самом деле фактор номер один — это питание, режим питания, потребляемые продукты, общий объем съедаемой пищи. Разные специалисты дают разные оценки. Но до 80% успеха в сбросе веса, это все-таки правильный режим питания», - уверен псковский семейный психолог Сергей Калинин.

По его словам, активность, конечно же, нужна, но она «будет правильным и приятным дополнением». «Ключевое условие — это изменить привычки связанные с питанием, причем, устойчивым образом. Это не должна быть кратковременная диета, после которой происходит откат. Нужно, чтобы ребенок спокойно стал потреблять меньше продуктов, более здоровые продукты, чтобы у него появился четкий режим питания, чтобы не было скрытых калорий — перекусов, перехватов по пути и т.д.», - говорит психолог.

«Качественное питание, правильный сон и физическая активность — это три кита, на которых базируется здоровье ребенка», - считает и псковский нутрициолог, специалист по здоровому питанию Надежда Колтырина.

По ее словам, проблема лишнего веса становится все острее и острее, потому что детям не объясняют, как они должны есть, и при этом везде рекламируют фаст-фуд, сладости, чипсы, газировки. «Все это легко приобрести и, к сожалению, взрослые не говорят про вред этих продуктов. Кроме того, большая часть подростков и детей много времени проводят в гаджетах и ведут малоподвижный образ жизни. Само собой это сказывается на обмене веществ. А если при этом пища слишком жирная, слишком калорийная, слишком сладкая, возникает этот самый лишний вес», - говорит нутрициолог.

Поэтому важно научить детей разбираться в продуктах, привить им культуру питания. А зачастую и взрослые не понимают, как важно правильно формировать свою тарелку. «В питании детей это первостепенно, потому что детский и подростковый организмы -это растущие организмы , и им чрезвычайно важно получать все необходимые составляющие: белки, жиры и углеводы», - отмечает Надежда Колтырина.

По словам нутрициолога, если в питании ребенка не хватает белка, могут возникнуть проблемы с ростом, с иммунитетом, жиры влияют на работу гормональной и репродуктивной систем. «Конечно, наш организм не глупый, он «вывезет», он найдет выход, как ему выжить, даже при плохом питании. Но его ресурсы не безграничны. И если человек все время живет в нехватке витаминов, полезных веществ, то рано или поздно это проявится тем же лишним весом или иными проблемами со здоровьем», - уверена она.

Поэтому питание — это одна из важных составляющих, чтобы ребенок чувствовал себя здоровым, энергичным, мог легко справляться со школьной нагрузкой, с дополнительными занятиями. «Но это еще не все. Важен и сон. Та же кишечная микрофлора очень чувствительна к суточным колебаниям, особенно у детей и подростков. И для того, чтобы кишечник работал хорошо и усваивал все полезные витамины и минералы из пищи, важно соблюдать режим и отходить ко сну до 21-23 часов. Сон должен быть хороший, непрерывный — 7-9 часов в полной тишине и темноте. Физическая активность - тоже немаловажный момент: многие подростки не нахаживают даже двух тысяч шагов в день!»,- рассказала она.

Большую роль в решении проблемы лишнего веса играют и родители.

«Они — пример для детей, образец для подражания в плане отношения к своему здоровью. Если родители сами не заботятся о своем здоровье, чего ждать тогда от детей? Очень важно рассказывать детям и подросткам о том, как беречь свое здоровье и как важно правильное полноценное питание. И это не про ограничения. Правильное питание может быть и вкусным, и легким, и не затратным»,- отметила она.

Вместе легче

Нутрициолог заметила, что в наше время важна и работа со стрессом. «Подростки стрессуют не меньше, чем взрослые. А на стрессе и на высоком кортизоле тоже хорошо растет лишний вес и плохо усваиваются витамины и минералы», - говорит она.

А если причина набора веса — психологическая, то и решать ее нужно при помощи родителей, а иногда и специалиста-психолога. И здесь важно разобраться, по каким поводам у ребенка включается избыточное потребление пищи.

«Это могут быть, как стрессовые триггеры, когда едой заедается стресс, так и просто получение удовольствия от «вкусняшек». Но и там, и там причина одна — нехватка положительных эмоций. Соответственно, нужна альтернатива», - говорит психолог Сергей Калинин.

То есть,с одной стороны, родителям нужно менять пищевые привычки ребенка (переходить на более регулярное и здоровое питание), с другой стороны - нужно создать для ребенка максимальное количество альтернативных способов получения положительных эмоций.

«Ребенку нужно помочь справиться с теми стрессорами, которые могут выступать в качестве пусковых моментов и запускать избыточное переедание. Здесь нужно конкретно разбираться в жизненной ситуации: чего не хватает и из-за чего это возникает. Причин тьма, и тут действительно может помочь психолог. Но чуткие внимательные родители тоже могут с этим разобраться», - уверен специалист.

Особенно важна поддержка родителей в подростковом возрасте, когда человек более восприимчив к мнению окружающих. Простой пример: мальчик с лишним весом сам записался в спортивную секцию, но после насмешек ровесников наотрез отказывается посещать зал.

«В подростковом возрасте у ребенка еще не достаточно силы воли и мотивации. В одиночку справиться с этой проблемой он не сможет. Здесь нужна активная помощь и активное соучастие близких людей», - уверен психолог.

«Если вы меняете ребенку привычки питания — желательно , чтобы меняли эти привычки все члены семьи. Если стимулируете ребенка быть более активным и заниматься спортом — здесь буквально нужно быть вместе с ним, и это не должно превращаться в обязаловку, а это должно быть что-то легкое, радостное, доставляющее приятные эмоции. Когда будет приятный позитивный опыт, активность будет не в тягость, а в радость, и тогда это поможет расстройство пищевого поведения преодолеть!», - отмечает Сергей Калинин.

Одним словом, решение проблемы лишнего веса должно быть комплексным. Тут важно и правильное питание, и здоровый сон, и двигательная активность. И, конечно, если речь идет о детях — им нужна поддержка и положительный пример близких людей, в первую очередь, родителей. Принцип воспитания «Делай, как я!» в решении этой непростой проблемы может быть, пожалуй, самым эффективным.

Светлана Синцова

Фото Вадима Боченкова

Теги: #здоровье #дети #лишний вес
Источник: Псковская Лента Новостей
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