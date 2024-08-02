Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Без срока давности
Розыгрыш билетов «Ози: Голос джунглей» 
О сохранении лесов лесов и водоёмов
мунреформа 2.0 навстречу ЕДГ
карта отдыха и туризма
обзор
«Банщикам» закон не писан?
Легкий пар: готовь баню летом
Господин Рейтингомер
Другой век псковских аграриев
новый взгляд на бизнес
«Чистая вода» в Псковской области
привлекательность работы на земле
Жизненно важный онлайн
 
 
 
ещё Общество 02.08.2024 16:120 Теплая погода вернется в Псковскую область на следующей неделе 02.08.2024 20:340 Тракторист псковского сельхозпредприятия отсудил у работодателя свыше 300 тысяч рублей 02.08.2024 20:300 В Псковской области не разрешили провезти через границу три тонны корма для животных 02.08.2024 20:250 Соцфонд с начала года вернул 68 псковичам с инвалидностью 50% от стоимости ОСАГО 02.08.2024 19:340 «Чай втроем»: Ольга Тимофеева о стопроцентном счастье, детском каскадерстве и гаданиях на суженого. ВИДЕО 02.08.2024 19:152 О пути экономиста к председателю комитета по культуре рассказала вице-губернатор Ольга Тимофеева
 
 
 
Самое популярное 29.07.2024 13:390 Пропавшую девятнадцатилетнюю псковичку нашли погибшей 01.08.2024 20:560 В Пскове прошли обыски в рамках громкого уголовного дела Минобороны 30.07.2024 10:460 Какой будет погода в августе в Псковской области, рассказали в МЧС 01.08.2024 13:193 В коррупционном деле экс-замминистра обороны и «Военторга» появился «псковский след» 28.07.2024 22:590 В Пскове пропала 19-летняя девушка с татуировками
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Чай втроем»: Ольга Тимофеева о стопроцентном счастье, детском каскадерстве и гаданиях на суженого. ВИДЕО

02.08.2024 19:34|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Чай втроем», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 2 августа. Ведущие Татьяна и Дмитрий Ивановы устраивают чайные посиделки с известными в нашем регионе персонами. Сегодня они поговорили по душам с вице-губернатором Псковской области Ольгой Тимофеевой. Специально для программы гостья студии предоставила много уникальных фотографий из своего личного фотоархива.

За просмотром фотографий гостья студии поделилась самыми яркими воспоминаниями о детстве, проведенном в Белоруссии, рассказала о своей семье, о любимых увлечениях и своем профессиональном пути, в котором долгое время не было места для культуры.

Почему из всех инструментов, на которых можно было научиться играть в музыкальной школе, Ольга Тимофеева выбрала именно аккордеон? Чем Снежная королева лучше Снежинки? К чему приводят гадания на суженого? По каким симптомам можно определить, что Ольга Тимофеева злится? И какие приманки пускает в ход вице-губернатор, когда у нее появляется свободное время? Об этом и многом другом — в эфире. 

Теги: #чай втроем
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Большинство острых отравлений в Псковской области происходят из-за лекарств. Занимаетесь ли вы самолечением?
В опросе приняло участие 138 человек
02.08.2024, 20:380 Картинная галерея Псковского музея пополнилась новыми работами 02.08.2024, 20:340 Тракторист псковского сельхозпредприятия отсудил у работодателя свыше 300 тысяч рублей 02.08.2024, 20:300 В Псковской области не разрешили провезти через границу три тонны корма для животных 02.08.2024, 20:250 Соцфонд с начала года вернул 68 псковичам с инвалидностью 50% от стоимости ОСАГО
02.08.2024, 20:180 Псковский музей запустил собственное шоу 02.08.2024, 19:570 Футбольный клуб «Псков» сыграет с лидером чемпионата СЗФО 02.08.2024, 19:410 Клуб «Терция» из Москвы примет участие в празднике «Воевода Шуйский» в Пскове 02.08.2024, 19:340 «Чай втроем»: Ольга Тимофеева о стопроцентном счастье, детском каскадерстве и гаданиях на суженого. ВИДЕО
02.08.2024, 19:310 Праздничная вечёрка пройдёт в Псковском музее накануне Спасов 02.08.2024, 19:270 Фестиваль «Наше море» стартовал на берегу Чудского озера 02.08.2024, 19:152 О пути экономиста к председателю комитета по культуре рассказала вице-губернатор Ольга Тимофеева 02.08.2024, 19:070 Решение о ликвидации предприятия «Лифтмонтажсервис» в Пскове отменили на внеочередной сессии гордумы
02.08.2024, 18:550 Вахта памяти 02.08.2024, 18:472 Ольга Тимофеева: Я бы смогла сыграть вальс Дога и танго «Утомленное солнце» 02.08.2024, 18:381 Иностранца на автомобиле с псковскими номерами со стрельбой ловили на пути из центра Петербурга 02.08.2024, 18:340 Михаил Ведерников: ВДВ – сердце российской армии и гордость нашей страны
02.08.2024, 18:280 Множество открытий сделали авторы программы «Русская дорога» в музее-заповеднике «Михайловское» 02.08.2024, 18:210 Археологи начали самые масштабные за 2024 год раскопки в Пскове 02.08.2024, 18:010 На Земле 3-4 августа прогнозируют магнитные бури 02.08.2024, 17:490 Труп собаки выбросили на улице Максима Горького в Пскове
02.08.2024, 17:380 Росмолодежь предложила новые правила для определения Молодежной столицы РФ 02.08.2024, 17:250 Одного из старейших десантников России поздравили псковичи с Днем ВДВ 02.08.2024, 17:130 Членство сенатора Савельева в «Единой России» приостановят на время следствия 02.08.2024, 17:020 Ко дню памяти убиенного священника Павла Адельгейма
02.08.2024, 16:511 Ольга Тимофеева о себе в детстве: Сорванец стопроцентный 02.08.2024, 16:430 Наружное освещение частично или полностью отсутствует на нескольких улицах Пскова 02.08.2024, 16:360 «Дневной дозор»: как очередное повышение ключевой ставки отразится на бизнесе и потребителях? 02.08.2024, 16:200 «Элита российских войск»: Александр Козловский поздравил псковских десантников с Днём ВДВ
02.08.2024, 16:120 Теплая погода вернется в Псковскую область на следующей неделе 02.08.2024, 16:090 Совфед одобрил закон об обязательном участии РАН в экспертизе школьных учебников 02.08.2024, 15:590 ЛДПР предложила обязать россиян содержать своих детей до 23 лет 02.08.2024, 15:480 Грузовик растерял трубы после столкновения с фурой на трассе «Псков»
02.08.2024, 15:410 Показательные выступления десантников устроили в псковском сквере на Четырех углах. ВИДЕО 02.08.2024, 15:270 Артисты из Карелии и Марий Эл выступят на фестивале «Великие традиции» в Пскове 02.08.2024, 15:210 Дожди и до +25 градусов прогнозируют в Псковской области 3 августа 02.08.2024, 15:080 День Воздушно-десантных войск в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ
02.08.2024, 14:570 Члена Совета Федерации заподозрили в организации убийства 02.08.2024, 14:520 Две многоэтажки в Печорах сменили «управляйку» на ООО «Новый квартал» 02.08.2024, 14:375 Интерактив: В Пскове забыли про День ВДВ 02.08.2024, 14:313 Псков под водой: почему не работает ливневая канализация и возможно ли это исправить?
02.08.2024, 14:180 «Прессинг»: Кровавые СМИ, работники пера и топора, посещалка на трагедиях. ВИДЕО 02.08.2024, 14:010 Фотофакт: Дерево рухнуло в Ботаническом саду в Пскове 02.08.2024, 13:540 Подбросил голову свиньи: пскович держит в страхе бывшую жену и ребенка 02.08.2024, 13:410 Митрополит Матфей 3 августа совершит богослужение в Троицком соборе
02.08.2024, 13:270 «Школа фермера» начала набор учеников в Псковской области 02.08.2024, 13:210 Александр Борисов о новых законах, комиссии по контролю за реализацией госпрограмм и задачах на осеннюю сессию 02.08.2024, 13:080 Мужчина со светло-русыми волосами пропал в стругокрасненской деревне Цапелька 02.08.2024, 13:031 Начинается видеотрансляция программы «Чай втроем» с Ольгой Тимофеевой
02.08.2024, 13:001 Подготовку к выборам обсудили на встрече Медведева с фракцией «Единой России» 02.08.2024, 12:520 Псковский парашютист побил рекорд на всероссийским чемпионате ВС в Самаре 02.08.2024, 12:330 Кто воду мутит? 02.08.2024, 12:311 Причины двухнедельного отключения горячей воды перечислили в «Псковских тепловых сетях»
02.08.2024, 12:240 «Пастырь»: Ильин День. ВИДЕО 02.08.2024, 12:170 Порядка десяти водоемов в Псковской области признаны непригодными для купания 02.08.2024, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Кровавые СМИ, работники пера и топора, посещалка на трагедиях 02.08.2024, 11:590 Постройка сгорела на острове имени Залита в Псковском районе
02.08.2024, 11:490 Александр Котов: Во все время воины-десантники были примером беззаветного служения Отечеству 02.08.2024, 11:340 Не купаться и не работать: что запрещено делать в День Илии Пророка 02.08.2024, 11:250 «Чай втроем»: Ольга Тимофеева о стопроцентном счастье, детском каскадерстве и гаданиях на суженого 02.08.2024, 11:190 Псковская область заняла 21 место в рейтинге регионов по динамике промышленного производства
02.08.2024, 11:060 Гражданина из Южной Азии осудили в Печорах за организацию незаконной миграции 02.08.2024, 10:540 Жительница Пскова отсудила 357 000 рублей за нарушение ее прав при покупке кухни 02.08.2024, 10:461 Пассажирка мотоцикла погибла в результате ДТП в Великих Луках 02.08.2024, 10:430 «Прессинг»: Кровавые СМИ, работники пера и топора, посещалка на трагедиях
02.08.2024, 10:290 Торжественный молебен состоялся в псковском храме Александра Невского в День ВДВ 02.08.2024, 10:190 Дверь на чердак горела в многоквартирном доме в Пскове 02.08.2024, 10:110 Опыт создания Музея оккупации представит Псковская область на окружном форуме «Без срока давности» 02.08.2024, 10:100 Артиллерийский снаряд обнаружили в великолукской деревне Бор-Лазава
02.08.2024, 09:530 Арестованный в Пскове белорус жарил на Вечном огне найденную в мусорном контейнере рыбу 02.08.2024, 09:450 Полезная «побочка» 02.08.2024, 09:370 В Пскове ЕГЭ чаще одобряют родители, довольные баллами детей — опрос 02.08.2024, 09:261 День Воздушно-десантных войск отмечают в России
02.08.2024, 09:150 Рост числа людей с ожирением может негативно отразиться на демографии – эндокринолог 02.08.2024, 09:030 Сотрудник Псковского музея-заповедника выступил на сессии проекта «Без срока давности» в Санкт-Петербурге 02.08.2024, 08:400 Великолукская поэтесса Светлана Размыслович награждена нагрудным знаком «За милосердие и благотворительность» 02.08.2024, 08:200 Центробанк рассмотрит свободное ценообразование по ОСАГО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru