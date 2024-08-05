Общество

Лошадиная одиссея

Это жаркое лето вернуло внимание псковичей на старый камень преткновения, дискуссии и споры по поводу которого ведутся уже больше десяти лет – речь о катании на лошадях в центре города. «Холодная война» муниципалитета с нелегальными предпринимателями-конниками идет еще со времен главы города Ивана Цецерского и продолжается поныне.

17 июля 2024 года прошло заседание гордумы, на котором было принято решение о запрете нахождения лошадей в парках Пскова, кроме сквера между Сиреневым Бульваром и ул. Труда и сквера на ул. Западной. Это решение, на самом деле, не ново – нечто похожее уже принимали больше 10 лет назад, но, перефразируя известное, конь и ныне там. Давайте попробуем разобраться, почему так происходит, и кто все же выигрывает – строптивые лошадники или непреклонная муниципальная власть?

Покататься на лошадях в Детском парке можно было с незапамятных времен – как минимум еще лет двадцать назад дети могли прокатиться верхом и познакомиться с этими эстетически привлекательными и ласковыми животными, не ходя куда-то далеко на ипподром. И уже тогда администрация парка и муниципалитет обращали внимание на возможные последствия такого бизнеса – как и сейчас, детям не выдавалась никакая защита в виде шлемов и наколенников/налокотников. Помимо этого, хозяева лошадей отказывались убирать за своими подопечными, спихивая всё на других конников. По сути, Детский парк – место развлечений и отдыха для детей – мог приобрести не самую лучшую славу травмоопасного и загрязненного места. Поначалу конников прогоняли, но тщетно – они вновь появлялись в парках. Администрация города стала думать, какие меры можно принять, и в 2011 году вынесла запрет нахождения лошадей в Пскове, кроме как в скверах на ул. Западной и на ул. Труда. Впрочем, это никоим образом не помогло – за 13 лет кони вместе со своими хозяевами на положенных им местах так и не появились и до сих пор продолжают игнорировать запреты, пребывая в Детском парке.

Необходимо отметить, что помимо запрета, администрация Пскова выпустила и постановление 3396 от 28.12.2011, в котором прописан регламент проведения конных прогулок, а также содержится прямое руководство к тому, как легализовать бизнес и не иметь проблем с законом. Для этого надо заключить договор с администрацией города, следить за экипировкой и здоровьем лошади, а также убирать за своим питомцем. Как недавно отметил на «ПЛН FM» в передаче Любови Кузнецовой “Кузница” заместитель главы администрации Пскова Андрей Ульянов, за 13 лет от конников не было ни одного обращения в администрацию с целью легализовать свой бизнес.

Возвращаясь к временной линии повествования, следует сказать, что про запрет забыли до 2013 года, пока 9 мая не случилась крайне неприятная история, повлекшая травмы у двух детей и двух взрослых. Подробнее про тот случай можно прочитать здесь – ПЛН ранее уже писала о том происшествии, напомню главное: коневладелица вела лошадь с ребенком и его мамой, и тут на нее «неожиданно выскочил трактор», из-за чего лошадь испугалась и столкнулась с пони, также с ребенком. Упавшая с лошади девочка получила перелом затылочной части черепа. По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье 238 ч.2 п. “б”. Впрочем, это не остановило коневладелицу – она продолжила нелегально катать детей, не думая об их безопасности.

После ЧП, естественно, случился всплеск общественных обсуждений по поводу травмоопасного катания. Администрация вновь обратила пристальный взор на проблему и заметила, что бизнес нелегальный – никто не платит с лошадей налоги. Коневодам напомнили об обязанности заключать договоры с муниципалитетом, а жителям города посоветовали спрашивать чеки об оплате перед катанием. Но, собственно говоря, и всё – кони остались в парке, при приходе полиции лошадники просто уходили вместе со своими животными, выкрикивая полицейским, что гулять с лошадьми не запрещено, и нет никаких доказательств ведения коммерческой деятельности. Действительно, полицейские рейды, скорее, спугивали на время конников, нежели решали проблему – ведь отсутствует правовая база, позволяющая работать в таких случаях. Так или иначе, в медиаполе все заглохло до 2016 года, но рейды продолжались. Это можно понять по интересной новости - Скрываясь от полиции, неизвестная всадница пустила лошадь галопом по центру Пскова. 19 августа 2016 года прошел межведомственный рейд, организованный в целях противодействия нелегальному предпринимательству, а также порче городской среды. Тогда лошадники показали себя «во всей красе» – специально молчали, мешали полиции, давали недостоверные данные на себя, а одна девушка, видимо, представив себя на «Диком Северо-Западе», в лучших традициях вестернов просто ускакала на лошади хоть и не в закат, но подальше от внезапно нагрянувших силовиков. Наверное, этот рейд можно считать маленькой победой муниципалитета в продолжающейся битве закона с нелегальной коммерцией, но эффект был недолгим – лошади вновь появились в парке, а вскоре вновь случился инцидент в духе фильмов с Клинтом Иствудом – девушки на лошадях напротив городской администрации учинили между собой разборку.

Тогда, в лучших традициях вестерна, схлестнулись «ипподромовские» с «черехинскими» – причем первые били кнутами не только по людям, но и по лошадям, чтобы скинуть наездников и, конечно же, навредить их подопечным. Настоящий жестокий бизнес! Интересно узнать, какие эмоции испытывали тогда городские чиновники – ведь у них на глазах делили ИМИ ЗАПРЕЩЕННОЕ место для катания.

Чуть позже занимавший на тот момент пост главы города Иван Цецерский выступил с заявлением: мол, если понадобится, то обнесем Детский парк забором, чтобы ни одна лошадь не проскочила. Тогда же градоначальник сказал, что ситуация вышла за рамки контроля, и даже предложил пойти с коневодами на мировую: «Я бы позволил иметь несколько лошадей и пони, чтобы люди имели возможность катать детей... Можно и в Детском парке. Мы соответствующую зону уже нашли — вдоль улицы Советской от ЦУМа до ВТБ, чтобы не мешать людям, которые идут от Октябрьского проспекта на Советскую - там исключительно пешеходная зона». Но при этом Иван Цецерский отметил, что в парке тогда надо будет установить два или три наряда полиции, чтобы другие конники там не появлялись. Видимо, лошадникам не понравилась такая затея или же они просто не пошли на диалог. Как можно заметить, они не особо сговорчивые ребята – комментарии из их тесного комьюнити дает, как правило, только одна.

«Холодная война» перерешла с того момента тихую фазу – предприниматели так и остались в Детском парке, наверняка происходили какие-то полицейские рейды, от которых лошадники успешно убегали, но у всего есть конец. В сентябре 2023 года вновь произошел несчастный случай: в ходе конной прогулки ребенок упал и получил травмы. Уголовное дело в отношение той же коневладелицы возбудили по той же статье, что и несколько лет назад – ст.238 ч.2 п. “б” УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет).

Муниципальные власти вновь обратили внимание на проблему и попытались решить ее диалогом, но, видимо, тщетно, раз в парке вновь начала появляться полиция, а 17 июля гордумой было принято решение о запрете не просто катания на лошадях, а даже запрете их пребывания в городских парках. Более того, на общественных слушаниях, прошедших месяцем ранее, конники не имели как таковой поддержки – граждане явно высказывались против нахождения лошадей в центре города. Помимо этого, коневоды успели облюбовать также и открытый фонтан на Четырех углах, что очень странно. С одной стороны, это место притяжения детей, и логику лошадников понять можно – там они получат больше прибыли. С другой – продукты жизнедеятельности коней остаются на асфальте, а в сквере дети бегают босыми ногами. И даже если убрать за лошадками, то на асфальте останутся следы, по которым невнимательный ребенок пробежится и занесет что-нибудь в фонтан, и так уже с хлорируемой водой. По сути, конная проблема потенциально носит и биологическую опасность.

Впрочем, все запреты и рейды коневоды отправляют своим подопечным под хвост – на этой неделе лошади вновь были замечены в Детском парке. Я решил получить от них какой-либо комментарий по поводу запрета и противостояния с городской администрацией, но ничего толкового не услышал – лишь оскорбления в свой адрес от дерзкого мужчины с травмой подбородка, которую он получил явно не от падения с лошади, а также руководство к действиям лично от самой известной и разговорчивой псковской лошадницы: «иди пиши про мусор». Таким образом, коневоды явно не настроены на диалог, да и в целом на изменение своего поведения.

При этом в минувший вторник заместитель главы администрации Пскова Андрей Ульянов заявил, что муниципалитет рассматривает новое место пребывания лошадей в городе – Ботанический сад.

Многие горожане восприняли сказанное высокопоставленным чиновником как очевидное изменение позиции муниципальных властей и даже уступку. Люди недоумевают: неужели ситуация и в этот раз не изменится - и всё будет происходить в полном соответствии с известным высказыванием: строгость законов у нас компенсируется необязательностью их исполнения? Так что не знаю, стоит ли запасаться попкорном - или приходит время расходиться, ибо мы тут в очередной раз снова что-то не так поняли.

Петр Поляков