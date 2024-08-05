Общество

Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о катании на лошадях в центре Пскова

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Кузница», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Тема, которой мы посвятили сегодняшний выпуск программы, вызывает общественную дискуссию не первый год: запрет на катание на лошадях и пони в центре Пскова, преимущественно в Детском парке. Как известно, этот запрет был принят на сессии Псковской городской Думы, однако фактически ничего не изменилось: владельцы, как и прежде, приводят лошадей и пони в Детский парк и катают ребятишек. Без защитных устройств, на твердом покрытии (асфальт, плитка) – в общем, без каких-либо средств безопасности для детей.

Чувства ребенка, увидевшего лошадь, понятны. Но кто будет отвечать в случае травмы? Попытки убрать лошадей из Детского парка предпринимались неоднократно и начались практически сразу после реконструкции территории в 2013 году. Владельцы коней, для которых это бизнес, про запреты слышать не хотели и всячески уходили от ответственности. Ни городские чиновники, ни сотрудники полиции ничего поделать не могли. И вот новый виток борьбы с лошадьми (хотя, конечно, животные тут, скорее, заложники ситуации). Грани этой непростой темы рассмотрим сегодня в программе «Кузница».

Наш сегодняшний эксперт – заместитель главы администрации Пскова Андрей Ульянов. Телефон прямого эфира: 56-72-73.