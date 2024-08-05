Общество

Ботанический сад в Пскове может стать новым местом для катания на лошадях

Ботанический сад в Пскове может стать новым местом для катания на лошадях, рассказал заместитель главы администрации города Пскова Андрей Ульянов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Помимо этого, прорабатываем вопрос о выделении новой локации - Ботанический сад. Не полностью, но частично - там тоже можно осуществлять катание», - сказал Андрей Ульянов.

Он отметил, что администрация города близка к тому, чтобы «инициировать принятие такого решения Псковской городской Думой».

Напомним, нахождение лошадей и пони в парках запретили в Пскове. Соответствующие изменения в правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения Пскова приняли на сессии городской Думы 17 июля. В настоящее время организовывать катание на лошадях разрешено в Пскове только в сквере по улице Западной и в сквере между улицей Труда и Сиреневым бульваром. Традиционные места катания, таким образом, попали под запрет.