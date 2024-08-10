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Общество

«Людей в лесу больше, чем грибов»: ажиотаж из-за сезона боровиков не спадает в Псковской области 

12.08.2024 14:52|ПсковКомментариев: 0

Погода создала благоприятные условия, поэтому псковские леса усыпаны грибами. Несмотря на это жители региона переживают, что могут лишиться своих килограммовых «уловов». Это и многое другое они обсуждают в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Юлия Лунёва / «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском»

За последние выходные многие грибники поделились в социальной сети фотографиями собранных грибов, в объемы порой сложно поверить. Некоторые пользователи в комментариях высказывали недоверие к опубликованной информации. В доказательство даже проводили математические расчёты:

«Вот иногда пишут, что ставят рекорды и собирают по 4-6 тысяч штук! Что-то как-то не верится. Даже математически в голове не укладывается: если взять по одной минуте на гриб, то 4000 грибов делим на 60 минут и получаем 66 часов. Значит, чтобы собрать столько грибов, нужно провести почти трое суток в лесу безвылазно…Сомнительно как-то. Да и за четыре часа собрать столько, как на фото? Очень сомнительно, очень», - написал скептик в комментариях. 

*публикация, к которой был оставлен комментарий. Фото: Юрий Юрьев / «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском»

«Улов» на фото, действительно, поражает, но многие подтверждают, что «грибов в лесу море», хватит на всех. Кто-то собирает неплохое количество, просто проезжая мимо на машине, а кто-то умудряется набрать ведро грибов даже в популярных у грибников местах. 

«Сегодня ездили по "Гдовке", людей в лесу оказалось больше, чем грибов! Все ходят и буквально "косят" грибочки. Думали, что точно ничего не найдём, но походив часа два по лесу (по тем местам, где явно уже ходили до нас), всё равно смогли собрать полведёрка. Некоторые, кто приехал часов в шесть утра, днём уже шли к нам навстречу с полными десятилитровыми вёдрами!» - поделилась любительница «Тихой охоты». 

Фото: Наталья Лотоцкая / «Грибы Псковской/ Рыбалка на Чудском»

Грибов хватает на всех. Жара уходит, стало больше дождей - самые благоприятные погодные условия для грибов. Опытные грибники в группе отмечают, что благодаря такой погоде грибы стали расти быстрее и не успевают обрести червей до того, как их найдут. Также грибники сообщают, что стало значительно меньше лисичек, а боровиков в разы больше по сравнению с прошлыми выходными. 

Фото: Екатерина Токаева / «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском»

Если для грибов дождь - комфортные условия, то для людей - наоборот. Но даже ливень не способен отбить у псковских грибников желание сходить в лес. Несмотря ни на что они продолжают делиться своими сказочными «уловами» и даже посвящать стихи любимому занятию. 

Фото: Елена Гаврюшина-Малинина / «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском»

«Что мне дождь, что гроза, / В лес иду с надеждой я. / Что грибочков соберу / И порадую семью!» - написала Елена Гаврюшина-Малинина в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском». 

Теги: #грибы
Источник: Псковская Лента Новостей
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